Así será el itinerario de vuelos del papa León XIV por Aerolíneas Argentinas

- Vuelo AR1091: partirá de Montevideo a las 15:30 y arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:25, con la comitiva papal a bordo de un Boeing 737 MAX 8.

- Vuelo AR1093: partirá de Montevideo a las 16:00 y llegará a Aeroparque a las 16:55. Será operado con un Boeing 737 carguero destinado al transporte del equipaje de la comitiva.

Martes 10 de noviembre

- Vuelo AR1094: partirá de Aeroparque a las 7:30 y arribará a Córdoba a las 9:00, con un Boeing 737 MAX 8.

- Vuelo AR1095: despegará de Córdoba a las 17:00 y llegará a Aeroparque a las 18:20, también con un Boeing 737 MAX 8.

Miércoles 11 de noviembre

- Vuelo AR1096: partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14:00 y arribará a Lima a las 16:50, con un Airbus A330-200.

El operativo requiere una coordinación especial entre las distintas áreas de Aerolíneas Argentinas, las autoridades aeroportuarias y los organismos involucrados, tanto para la planificación de los vuelos como para la atención de las necesidades particulares de la comitiva durante cada etapa de la visita.

La compañía pondrá a disposición su capacidad operativa, infraestructura y experiencia para garantizar el desarrollo de los traslados previstos, en una operación de especial relevancia institucional que vuelve a poner de manifiesto el profesionalismo y compromiso de sus equipos.