Así será el itinerario de vuelos del papa León XIV por Aerolíneas Argentinas
La compañía llevará adelante los traslados aéreos de la comitiva oficial del papa León XIV entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima.
A dos días de la tan ansiada llegada del papa León XIV a Buenos Aires, este viernes se reveló el itinerario completo de los vuelos que realizará el Sumo Pontífice y su comitiva oficial a bordo de aviones de Aerolíneas Argentinas.
Los detalles del operativo aéreo fueron dados a conocer por la propia aerolínea de bandera, la cual será la encargada de llevar adelante los traslados aéreos de la comitiva oficial del papa León XIV entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, con una operación que incluye vuelos de pasajeros y transporte de equipaje.
En ese sentido, se informaron los detalles del operativo aéreo que llevará adelante durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
La operación comprende cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, para los que se utilizarán aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.
El cronograma de vuelos del papa León XIV
Domingo 8 de noviembre
- Vuelo AR1091: partirá de Montevideo a las 15:30 y arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:25, con la comitiva papal a bordo de un Boeing 737 MAX 8.
- Vuelo AR1093: partirá de Montevideo a las 16:00 y llegará a Aeroparque a las 16:55. Será operado con un Boeing 737 carguero destinado al transporte del equipaje de la comitiva.
Martes 10 de noviembre
- Vuelo AR1094: partirá de Aeroparque a las 7:30 y arribará a Córdoba a las 9:00, con un Boeing 737 MAX 8.
- Vuelo AR1095: despegará de Córdoba a las 17:00 y llegará a Aeroparque a las 18:20, también con un Boeing 737 MAX 8.
Miércoles 11 de noviembre
- Vuelo AR1096: partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14:00 y arribará a Lima a las 16:50, con un Airbus A330-200.
El operativo requiere una coordinación especial entre las distintas áreas de Aerolíneas Argentinas, las autoridades aeroportuarias y los organismos involucrados, tanto para la planificación de los vuelos como para la atención de las necesidades particulares de la comitiva durante cada etapa de la visita.
La compañía pondrá a disposición su capacidad operativa, infraestructura y experiencia para garantizar el desarrollo de los traslados previstos, en una operación de especial relevancia institucional que vuelve a poner de manifiesto el profesionalismo y compromiso de sus equipos.
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