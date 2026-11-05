Cuál fue el único y noble pedido del papa León XIV a días de iniciar su primera visita por la Argentina
Con la mente ya puesta en Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV hizo un llamado especial que no tiene nada de protocolar pero es central en su viaje.
El papa León XIV inciará en apenas unos días su primera visita a nuestro país. Mientras las autoridades locales ultiman detalles de la organización, seguridad y logística de su agenda, la Iglesia argentina dejó entrever cuál es el único pedido específico que hizo el Santo Padre.
Aunque sus primeras actividades tendrán un tinte diplomático, protocolar y hasta acartonado por tratarse de encuentros con funcionarios -empezando por el presidente, Javier Milei- la intención principal de León XIV es reunirse con los feligreses, las familias y las comunidades.
"El Papa pidió específicamente el encuentro con jóvenes", aportó el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Raúl Pizarro, en declaraciones reproducidas por el sitio MDZ Online.
Además de reforzar que eventos como el del martes a las 20.15 en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires, "fue el único pedido específico que hizo" León XIV antes de su visita al país, Pizarro subrayó que otras actividades del Santo Padre en Argentina tienen que ver con otras áreas de la Iglesia.
"En el Cottolengo se expresa con mucha fuerza la caridad cristiana y la capilaridad de la Iglesia en la Argentina", comentó.
Por su parte el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, reconoció que la visita del papa León XIV "viene a mover" sus "propias energías en pos de la evangelización".
Tanto es así que afirmó la creencia de que "todos van a tener oportunidad de ver al Papa", pese a los esfuerzos del Gobierno porteño y de las autoridades en Córdoba y la provincia de Buenos Aires por lograr que los feligreses se inscriban a las actividades para pasar los operativos de seguridad.
"Bienvenidos todos, lo dice la Iglesia", expresó Colombo, y agregó un caótico "Si no te inscribiste, no te hagas problema, vení", que podría causarle un dolor de cabeza a más de un voluntario este lunes en Palermo.
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