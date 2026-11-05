Cuál fue el único y noble pedido del papa León XIV a días de iniciar su primera visita por la Argentina

Por su parte el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, reconoció que la visita del papa León XIV "viene a mover" sus "propias energías en pos de la evangelización".

Tanto es así que afirmó la creencia de que "todos van a tener oportunidad de ver al Papa", pese a los esfuerzos del Gobierno porteño y de las autoridades en Córdoba y la provincia de Buenos Aires por lograr que los feligreses se inscriban a las actividades para pasar los operativos de seguridad.

"Bienvenidos todos, lo dice la Iglesia", expresó Colombo, y agregó un caótico "Si no te inscribiste, no te hagas problema, vení", que podría causarle un dolor de cabeza a más de un voluntario este lunes en Palermo.