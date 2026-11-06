Pamela Francescato mostró por C5N el interior del avión en el que el papa León XIV viene a la Argentina
León XIV llegará a la Argentina el domingo para iniciar una visita de cuatro días que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El papa León XIV ya está en pleno vuelo para empezar su gira histórica a Sudamérica. El avión que despegó desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. La primera escala será Montevideo, Uruguay, donde el Pontífice comenzará una agenda que también incluirá visitas a la Argentina y Perú.
A bordo del Airbus A330neo de ITA Airways viajan integrantes de la comitiva papal, personal de seguridad y 83 periodistas acreditados por el Vaticano. Pamela Francescato mostró en exclusiva para C5N las imágenes del interior del avión.
"Es la terminal 5 donde sale el avión del Papa con los demás colegas", dijo la periodista mientras mostraba el interior de la aeronave. Además mostró detalles de los asientos que tienen en el apoya cabezas el escudo del Vaticano y la compañía de vuelo italiana. La periodista mostró también que en revistero estaba el diario el Observatorio Romano que hoy titula: 'Leon XIV en América Latina, testimonios de unidad y reconciliación'.
"Este es un viaje muy importante porque recordemos que hace 39 años no va un papa a la Argentina y va a llevar un mensaje de unidad, de paz y también de esperanza. En un mundo dividido por la polarización política y social", dijo Francescato.
El vuelo hasta Montevideo tendrá una duración aproximada de 12 horas y media. Durante el trayecto, León XIV tiene previsto saludar a los periodistas que lo acompañan, en el primer contacto con la prensa de esta gira.
El avión que trae al Papa lleva el nombre de un futbolista, excampeón del Mundo y que jugó en Boca
La aeronave Airbus 330 neo, en la que viaja León XIV rumbo a Uruguay, lleva el nombre del exfutbolista italiano Daniele De Rossi, quien fue el autor de un gol de penal que le dio el campeonato mundial a la selección azurra en Alemania en 2006. El centrocampista también jugó en Boca Juniors entre 2019 y enero de 2020, cuando anunció su retiro definitivo.
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