Pamela Francescato mostró por C5N el interior del avión en el que el papa León XIV viene a la Argentina

"Es la terminal 5 donde sale el avión del Papa con los demás colegas", dijo la periodista mientras mostraba el interior de la aeronave. Además mostró detalles de los asientos que tienen en el apoya cabezas el escudo del Vaticano y la compañía de vuelo italiana. La periodista mostró también que en revistero estaba el diario el Observatorio Romano que hoy titula: 'Leon XIV en América Latina, testimonios de unidad y reconciliación'.