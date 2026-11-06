Pampita acampará en el Museo de los Españoles para asistir a la misa del papa León XIV

El encuentro abierto con los fieles se llevará a cabo el lunes 9 de noviembre a las 11:30 en Palermo, marcando uno de los hitos principales de la primera gira del Sumo Pontífice por la Argentina.

Pampita fue cuestionada por su peregrinación a Luján.

Qué día llega el papa León XIV a la Argentina: el cronograma completo

El papa León XIV arribará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su llegada marca el inicio de una esperada visita oficial en el marco de su gira por América del Sur.

El viaje del sumo pontífice inicia este viernes 6 de noviembre en Uruguay y se extenderá hasta el 17 del mismo mes en Perú, abarcando un total de doce días y diez ciudades.

El propio pontífice confirmó su itinerario a través de sus redes sociales con un mensaje afectuoso. "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", indicó.

Cronograma oficial de actividades del papa León XIV en en la Argentina

La agenda oficial contempla múltiples encuentros institucionales, celebraciones masivas y visitas a distintos puntos estratégicos del país:

Domingo 8 de noviembre (llegada y encuentros oficiales)

16:30: Aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery.

Homenaje inicial: Ofrenda floral frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Plaza San Martín).

Reunión en Casa Rosada: Encuentro bilateral con el presidente Javier Milei.

18:30: Discurso oficial ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (jornada nacional de feriado)

9:15: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

11:30: Celebración de una masiva misa en el Monumento de los Españoles (Palermo).

16:10: Encuentro con el mundo laboral, sindicalistas, empresarios y referentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), Puerto Madero.

17:30: Reunión interreligiosa con líderes de comunidades cristianas y otras religiones en el Palacio San Martín.

18:45: Celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre (visita a Córdoba y feriado en CABA)

7:30: Despegue hacia la provincia de Córdoba (llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).

10:00: Misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

15:15: Encuentro pastoral con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

20:15: Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles (Palermo, CABA). (Nota: Esta jornada cuenta con feriado exclusivo en CABA y Córdoba)

Miércoles 11 de noviembre (despedida y feriado en provincia de Buenos Aires)