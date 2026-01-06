Paraná: un hombre fue apuñalado durante una brutal batalla campal en una playa

Ramírez brindó detalles sobre el caso y dijo que el agresor intentó escapar sin éxito: “El autor se retiró del lugar y se logró localizar en la zona del puente Estrada por personal de la Comisaría 16. Al momento de identificarlo no contaba con ningún arma en su poder; puede ser que se haya despojado de esta”.

Pereyra fue acusado de tentativa de homicidio y quedó detenido a disposición del Fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato. Mientras que Ribas fue ingresado al centro de salud, donde se sometió a una serie de estudios para determinar la gravedad de la lesión.

“La persona herida se encuentra en el Hospital San Martín. Está estable, hablando y razona bien. Se le hicieron unas placas, pero en ellas no se puede ver si hay lesiones internas, por lo que se esperan otros estudios para establecer si hay daños en el intercostal izquierdo”, detalló Ramírez.