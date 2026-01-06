Paraná: un hombre fue apuñalado durante una brutal batalla campal en una playa
El joven estaba en situación de calle. La violenta pelea ocurrió en el Balneario Municipal en plena tarde y quedó grabada.
Un episodio de violencia alteró la tranquilidad del Balneario Municipal de Paraná, Entre Ríos, durante la tarde de este lunes. Una pelea entre dos hombres, que luego escaló con la intervención de varias mujeres y terminó con uno de los involucrados siendo apuñalado en el tórax, ante la mirada de muchas personas que estaban allí presentes, donde todo quedó grabado.
El hecho ocurrió alrededor de las 16.30, cuando una discusión comenzó a tomar un tono cada vez más agresivo. Según relataron testigos presenciales, los gritos y empujones derivaron en una pelea física que generó alarma entre quienes se encontraban cerca de la orilla. Los protagonistas de la pelea fueron dos hombres identificados como Gustavo Ramón Pereyra, de 25 años, y Alejandro Ribas, de 38 años. Ambos se encuentran en situación de calle.
Un video registrado por un testigo da cuenta de la magnitud de la pelea. En las imágenes se observa el instante en el que Ribas cayó al suelo y recibió una puñalada de Pereyra en el costado izquierdo de la panza. El hombre se levantó rápidamente y cubrió su herida con una remera mientras intentaba continuar con la pelea. Su contrincante agarró un palo dispuesto a seguir con las agresiones también. Sin embargo, después de unos segundos, Ribas se alejó, doblado del dolor.
Minutos después del ataque, personal policial se hizo presente en el lugar tras recibir varios llamados de emergencia. Los efectivos procedieron a controlar la situación, separar a los involucrados e identificar a las personas que habrían participado de la pelea. También se dio intervención a los servicios de emergencia para asistir a la víctima, quien fue trasladada para recibir atención médica.
Según informó APFDigital, la subjefa de la Comisaría Primera, Blanca Ramírez, explicó que el conflicto entre estas dos personas se originó por problemas de “vieja data”.
Ramírez brindó detalles sobre el caso y dijo que el agresor intentó escapar sin éxito: “El autor se retiró del lugar y se logró localizar en la zona del puente Estrada por personal de la Comisaría 16. Al momento de identificarlo no contaba con ningún arma en su poder; puede ser que se haya despojado de esta”.
Pereyra fue acusado de tentativa de homicidio y quedó detenido a disposición del Fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato. Mientras que Ribas fue ingresado al centro de salud, donde se sometió a una serie de estudios para determinar la gravedad de la lesión.
“La persona herida se encuentra en el Hospital San Martín. Está estable, hablando y razona bien. Se le hicieron unas placas, pero en ellas no se puede ver si hay lesiones internas, por lo que se esperan otros estudios para establecer si hay daños en el intercostal izquierdo”, detalló Ramírez.
