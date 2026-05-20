Quién era Héctor Navarro, el hombre que murió en la clínica trucha de González Catán

Con el correr de los días, el caso tomó otra dimensión. La Justicia comenzó a investigar a la clínica y a una presunta red de centros médicos acusados de operar con profesionales falsos, matrículas robadas y documentación adulterada.

El hijo de la víctima sostuvo que más tarde otros médicos revisaron el electrocardiograma realizado ese día y detectaron signos compatibles con un posible preinfarto. Según su denuncia, Héctor Navarro nunca debió haber recibido el alta.

Mientras la investigación avanza, también aparecieron datos alarmantes. Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron decenas de sellos médicos, recetas presuntamente apócrifas y ambulancias con irregularidades. La sospecha es que varias sedes vinculadas a “Argentina Salud” funcionaban con documentación falsa y personal no habilitado.

En paralelo, el caso provocó escenas de tensión y bronca frente al establecimiento. Familiares y vecinos reclamaron respuestas mientras se conocían más detalles de la investigación. Damián Navarro incluso denunció agresiones cuando intentó exigir explicaciones tras enterarse de las irregularidades detectadas en el lugar.