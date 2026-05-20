Quién era Héctor Navarro, el hombre que murió en la clínica trucha de González Catán
Tenía 57 años, había ido a jugar al pádel con su hijo y murió horas después de recibir atención médica.
La historia de Héctor Navarro quedó atrapada entre el dolor familiar y un escándalo sanitario que sacude al oeste del conurbano bonaerense. Tenía 57 años, vivía en González Catán y, según relataron sus allegados, era fanático del pádel y la pesca.
El 4 de enero había salido a jugar un partido con su hijo Damián. Horas después, estaba muerto.
Todo comenzó cuando empezó a sentir un fuerte dolor abdominal mientras compartía la tarde con su hijo. Como la clínica “Argentina Salud” quedaba cerca de su casa, decidieron acercarse para una consulta rápida. Ahí empezó una secuencia que hoy está bajo investigación judicial.
Según denunció la familia, a Navarro le realizaron estudios cardiológicos, le aplicaron una inyección de ketorolac y luego le indicaron que podía regresar a su casa. Pero el cuadro empeoró rápidamente: pocos minutos después sufrió una descompensación y murió.
Con el correr de los días, el caso tomó otra dimensión. La Justicia comenzó a investigar a la clínica y a una presunta red de centros médicos acusados de operar con profesionales falsos, matrículas robadas y documentación adulterada.
El hijo de la víctima sostuvo que más tarde otros médicos revisaron el electrocardiograma realizado ese día y detectaron signos compatibles con un posible preinfarto. Según su denuncia, Héctor Navarro nunca debió haber recibido el alta.
Mientras la investigación avanza, también aparecieron datos alarmantes. Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron decenas de sellos médicos, recetas presuntamente apócrifas y ambulancias con irregularidades. La sospecha es que varias sedes vinculadas a “Argentina Salud” funcionaban con documentación falsa y personal no habilitado.
En paralelo, el caso provocó escenas de tensión y bronca frente al establecimiento. Familiares y vecinos reclamaron respuestas mientras se conocían más detalles de la investigación. Damián Navarro incluso denunció agresiones cuando intentó exigir explicaciones tras enterarse de las irregularidades detectadas en el lugar.
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