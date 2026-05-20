Ensenada: rescataron a un elefante marino joven en un operativo que duró 10 horas

Ese plan empezó con una acción clave: esperar a ver si el elefante encontraba su camino al mar.

Al día siguiente, sobre el mediodía del martes, los rescatistas del parque natural en Escobar se apostaron en el bañado sin pendiente en el que había quedado alojado el elefante y empezaron una espera que duraría 10 horas hasta que el animal encontró la entrada al carro de traslado con el que luego lo llevaron a la Bahía de Samborombón.

El bañado donde había quedado el elefante marino tenía mucha vegetación y poca pendiente en el terreno, y los rescatistas explicaron a TN que eso le complicaba el desplazamiento.

Para cuando el elefanta marino logró entrar a la caja del camión llevaba más de un día atascado en Ensenada, pero pasdas las 21.30 del martes inició su viaje de seis horas a Punta Rasa, donde por fin pudo volver al mar.