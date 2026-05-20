Ensenada: rescataron a un elefante marino joven en un operativo que duró 10 horas
Lo vieron por primera vez el lunes en medio de la calle en Ensenada, pero decidieron esperar a ver si volvía solo al mar. Como no se movió, lo fueron a buscar.
Las autoridades del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y de la Fundación Temaikén concretaron el martes de esta semana un operativo de 10 horas para capturar, rescatar y trasladar a un elefante marino joven que había quedado varado perdido en medio de la localidad de Ensenada.
El elefante marino pesaba entre 1.5 y 2 toneladas, lo que indicaba, junto con otras características, que se trataba de un macho joven que se había "perdido" y había terminado a unos 300 kilómetros de Punta Rasa, donde se encuentra su hábitat natural.
Aunque los elefantes marinos son animales que viven en grupos grandes cerca de la costa, el ejemplar de macho joven fue divisado por primera vez el lunes por la noche, cuando estaba perdido en medio de la calle en Ensenada. Estaba sano y alerta, con buen estado general y activo.
Tras comprobarse que no había sufrido una lesión ni estaba enfermo, las autoridades de la Red de Rescate, Rehabilitación y Reintroducción de Fauna Marina de la provincia de Buenos Aires involucraron a Fundación Temaikén para coordinar un plan de rescate.
Ese plan empezó con una acción clave: esperar a ver si el elefante encontraba su camino al mar.
Al día siguiente, sobre el mediodía del martes, los rescatistas del parque natural en Escobar se apostaron en el bañado sin pendiente en el que había quedado alojado el elefante y empezaron una espera que duraría 10 horas hasta que el animal encontró la entrada al carro de traslado con el que luego lo llevaron a la Bahía de Samborombón.
El bañado donde había quedado el elefante marino tenía mucha vegetación y poca pendiente en el terreno, y los rescatistas explicaron a TN que eso le complicaba el desplazamiento.
Para cuando el elefanta marino logró entrar a la caja del camión llevaba más de un día atascado en Ensenada, pero pasdas las 21.30 del martes inició su viaje de seis horas a Punta Rasa, donde por fin pudo volver al mar.
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