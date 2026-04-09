Paro de colectivos: el Gobierno se comprometió a cancelar la deuda y se espera que se regularice el servicio
En medio del conflicto con las empresas de colectivos por la deuda acumulada en el pago de subsidios y tras la disparada del precio del gasoil, el gobierno de Javier Milei busca una salida. Cuarto intermedio hasta el próximo martes.
En medio del malestar en la calle por la baja de la frecuencia en el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los reclamos de las empresas por pagos atrasados, el gobierno de Javier Milei recibió este jueves a las principales cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros. Durante el encuentro las partes se comprometieron en la conformación de una mesa técnica, que volverá a reunirse el martes.
El encuentro se llevó a cabo entre autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía junto a representantes de las empresas del sector, en una reunión centrada en la situación financiera y operativa de las líneas de colectivos que circulan bajo jurisdicción nacional.
Según informaron fuentes oficiales, durante la reunión se puso sobre la mesa la necesidad de encarar una reorganización de fondo de un esquema que arrastra “desequilibrios estructurales” y reclamos persistentes por parte de las compañías. En ese marco, se resolvió conformar mesas de trabajo técnicas para sostener un canal de diálogo permanente entre el Estado y las cámaras empresarias.
Se espera que se normalice de a poco el servicio de colectivos, aunque podrían persistir la reducción de frecuencias por parte de las empresas, algunas de las cuales ya fueron multadas por el Gobierno nacional.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue la cuestión de los subsidios y las deudas pendientes. Desde el gobierno libertario remarcaron que el miércoles se efectivizó el pago del anticipo del 60% correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias de abril, y señalaron que también comenzaron a evaluarse alternativas para regularizar los saldos adeudados.
En paralelo, se abordó la actualización tarifaria aplicada desde la llegada de las nuevas autoridades en enero. De acuerdo con la información oficial, entre febrero y marzo se acumularon incrementos del 41%, una suba que, según la administración nacional, apunta a reforzar la autonomía operativa de las empresas y reducir la dependencia del esquema de compensaciones.
El punto más crítico está en el precio del gasoil. Mientras las empresas aseguran que pagan el litro entre 2.100 y 2.444 pesos, la estructura oficial se mantiene en 1.750 pesos, lo que genera una brecha que consideran "insostenible" para operar con normalidad.
Como resultado inmediato del encuentro, se definió una nueva mesa técnica para el próximo martes por la mañana. Allí se trabajará sobre propuestas concretas para la reorganización del sistema y sobre variantes para el pago de la deuda acumulada con las empresas.
Desde la Secretaría de Transporte sostuvieron que existe “plena disposición” para acompañar al sector en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la continuidad y calidad del servicio, en un contexto donde la frecuencia de varias líneas quedó en el centro de las críticas de usuarios y autoridades.
Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por parte del sector empresario asistieron representantes de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP.
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