Paro de colectivos: el Gobierno se comprometió a cancelar la deuda y se espera que se regularice el servicio

colectivos reduccion de frecuencia

En paralelo, se abordó la actualización tarifaria aplicada desde la llegada de las nuevas autoridades en enero. De acuerdo con la información oficial, entre febrero y marzo se acumularon incrementos del 41%, una suba que, según la administración nacional, apunta a reforzar la autonomía operativa de las empresas y reducir la dependencia del esquema de compensaciones.

El punto más crítico está en el precio del gasoil. Mientras las empresas aseguran que pagan el litro entre 2.100 y 2.444 pesos, la estructura oficial se mantiene en 1.750 pesos, lo que genera una brecha que consideran "insostenible" para operar con normalidad.

Como resultado inmediato del encuentro, se definió una nueva mesa técnica para el próximo martes por la mañana. Allí se trabajará sobre propuestas concretas para la reorganización del sistema y sobre variantes para el pago de la deuda acumulada con las empresas.

Desde la Secretaría de Transporte sostuvieron que existe “plena disposición” para acompañar al sector en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la continuidad y calidad del servicio, en un contexto donde la frecuencia de varias líneas quedó en el centro de las críticas de usuarios y autoridades.

Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por parte del sector empresario asistieron representantes de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP.