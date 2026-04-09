Largas filas en las paradas por el paro de colectivos de este jueves
La baja frecuencia de servicios sumado a la retención de tareas afecta al transporte de pasajeros. Solo cuatro líneas realizaron un paro total.
Largas filas de pasajeros se registraban este jueves por la mañana en las principales paradas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano debido a la retención de tareas que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en aquellas empresas cuyos trabajadores no cobraron la totalidad de sus sueldos. En tanto, cuatro líneas adherían a un paro total.
La medida de fuerza impacta dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires y se suma a la baja frecuencia de los servicios que ya se registraba en los últimos días, lo que generó un gran malestar en los usuarios. Se espera que durante este jueves las demoras en la llegada de los colectivos sea aun mayor.
La UTA resolvió anoche llevar adelante una retención de tareas a partir de la medianoche en respuesta al incumplimiento íntegro del pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas, según informaron en un comunicado oficial.
"Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes", comunicaron desde la UTA.
En tanto, la empresa MOGSM, que nuclea a las líneas 333-407-437-707, no prestarán servicio debido a la falta de combustible.
Las demás líneas funcionan, pero con importantes demoras de hasta 40 minutos o más en su frecuencia, lo que afecta la movilidad de miles de usuarios en la región metropolitana.
Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) se brindaron precisiones sobre la operatividad del sector: “Las líneas de nuestra cámara que prestan servicio en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) estuvieron funcionando con normalidad”.
En cuanto al resto de las líneas de jurisdicción nacional y provincial (136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741) “se irán normalizando a partir de este jueves, gracias al pago subsidios que ingresaron en el día de hoy”, informaron.
Colectivos con demora: la aplicación para saber cuándo llegan
El Gobierno nacional desarrolló Cuándo SUBO, una plataforma virtual gratuita que brinda el tiempo exacto de espera en la parada de colectivo. La tecnología de esta herramienta combina el rastreo satelital de las unidades en circulación con la actividad de los validadores de la tarjeta SUBE instalados en cada coche, logrando una alta precisión.
La app no funciona como un mapa de ruta (no te dice qué colectivo tomar para ir de un punto A a un punto B), sino que está diseñada exclusivamente para medir los tiempos de espera.
Tener la aplicación en el celular es un proceso muy rápido, sencillo y totalmente gratuito. Solo se deben seguir estos pasos:
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Ingresá a tu tienda de aplicaciones: Abrí Google Play Store (si tenés un dispositivo Android) o la App Store (si usás iOS/iPhone).
Buscá la app: En la barra de búsqueda superior, escribí "Cuándo SUBO".
Identificá la oficial: Seleccioná la aplicación desarrollada por el Gobierno Nacional / Nación Servicios S.A.
Descargá: Presioná el botón "Instalar" o "Descargar".
Permisos: Al abrirla por primera vez, otorgale los permisos de ubicación para que la app pueda mostrarte las paradas más cercanas a tu entorno
Dos métodos simples para saber a qué hora llega el colectivo
Una vez instalada, tenés dos formas principales de consultar cuánto falta para que pase tu unidad:
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Búsqueda sobre el mapa: Desplazate por el mapa interactivo y tocá el ícono de la parada donde te encontrás. Inmediatamente, la app desplegará un listado con todas las líneas que pasan por allí y sus respectivos tiempos de llegada.
Búsqueda directa (lupa): Tocá el ícono de la lupa e ingresá el número de la línea que necesitás tomar. Seleccioná el ramal y el sentido de tu viaje. Al elegir tu parada en la lista o en el mapa, aparecerá un cronómetro indicando los minutos restantes.
Funciones clave para mejorar tu viaje
Además de mostrarte el tiempo en vivo, Cuándo SUBO ofrece herramientas pensadas para facilitar tu rutina:
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Favoritos: Podés marcar tus líneas o paradas de uso diario con una estrella para que aparezcan siempre al tope de tus consultas.
Accesos directos: La app te permite anclar un atajo en la pantalla principal de tu celular para ver tu parada favorita con un solo toque.
Filtros: Si estás en una parada donde convergen muchos colectivos, podés tocar los tres puntos, elegir "Filtrar línea/ramal" y limpiar la pantalla para ver solo el que te interesa.
Recordatorios: Esta es una de las funciones más valoradas. Podés programar una alerta para que el celular te avise con los minutos de anticipación que vos elijas antes de que el colectivo llegue a tu parada. Ideal para no esperar de más en la calle.
Reportes de usuarios: Si el bondi no pasó a la hora indicada o hay un error en la parada, podés enviar un reporte desde la misma plataforma para ayudar a mejorar el sistema.
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