Cómo saber si hay paro de colectivos sorpresivo en tiempo real

Deuda acumulada: Denuncian que la gestión actual les adeuda fondos en concepto de subsidios correspondientes a los meses de diciembre y parte de febrero.

Sueldos en riesgo: Al no recibir estos desembolsos estatales, aseguran no contar con los fondos para abonar los salarios de los choferes.

Aumento del gasoil: Los empresarios afirman que los costos no están actualizados. El Estado calcula el litro de combustible a $1.744,15, pero las compañías denuncian que abonan $1.915 de contado al no recibir entregas subsidiadas.