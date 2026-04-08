Cómo saber si hay paro de colectivos sorpresivo en tiempo real
Ante la amenaza de un inminente paro de colectivos en el AMBA, conocé la nueva plataforma web gratuita que permite consultar el servicio en tiempo real.
La gran incertidumbre por un posible paro de colectivos mantiene en vilo a miles de pasajeros del AMBA. Frente a las constantes amenazas empresariales por la quita de subsidios, un desarrollador creó una innovadora plataforma digital para monitorear el estado del transporte y así evitar quedar varado en las paradas.
La plataforma web para seguir el paro de colectivos
Para dar respuesta a esta problemática diaria, el desarrollador Fernando Osorio lanzó el sitio web parodebondis.com.ar. Esta herramienta esencial busca centralizar la información dispersa y ofrecer datos precisos sobre el alcance de las medidas de fuerza en la región.
El sitio se destaca por contar con una interfaz muy limpia y funcional, especialmente pensada para realizar consultas rápidas desde dispositivos móviles. Sus funciones principales incluyen:
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Cronómetro en vivo: Muestra la duración exacta del paro en tiempo real, permitiendo a los usuarios saber cuánto tiempo falta para el restablecimiento del servicio.
Contador de líneas afectadas: Ofrece un panel central que indica la cantidad precisa de empresas que se encuentran totalmente fuera de servicio o trabajando con una frecuencia reducida.
Buscador avanzado: Permite filtrar la información rápidamente ingresando el número de línea, verificando el estado actual y la jurisdicción (líneas nacionales, provinciales o municipales).
IMPORTANTE: Paro de colectivos: cuáles son las más de 100 líneas que podrían suspender su servicio
Por qué hay alerta por retención de tareas en el AMBA
El uso de esta nueva herramienta cobra vital importancia frente al actual escenario de tensión. Las empresas de transporte advirtieron sobre una inminente paralización total debido a la profunda asfixia financiera. Los motivos centrales del reclamo de las cámaras del sector (como la CEAP) son:
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Deuda acumulada: Denuncian que la gestión actual les adeuda fondos en concepto de subsidios correspondientes a los meses de diciembre y parte de febrero.
Sueldos en riesgo: Al no recibir estos desembolsos estatales, aseguran no contar con los fondos para abonar los salarios de los choferes.
Aumento del gasoil: Los empresarios afirman que los costos no están actualizados. El Estado calcula el litro de combustible a $1.744,15, pero las compañías denuncian que abonan $1.915 de contado al no recibir entregas subsidiadas.
Intervención oficial: Para evitar el colapso que ya generó largas filas en Liniers y Constitución, el Gobierno convocó a una reunión clave para este jueves a las 11:00 horas, prometiendo girar el dinero adeudado.
Cuáles son las más de 100 líneas afectadas
De manera netamente preventiva, un total de 104 líneas de jurisdicción nacional y porteña ya están circulando con un diagrama acotado, experimentando reducciones de frecuencia de entre el 20% y el 30%. El listado completo de los recorridos comprometidos es el siguiente:
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Líneas del 1 al 49: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46 y 49.
Líneas del 51 al 98: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97 y 98.
Líneas del 100 al 148: 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146 y 148.
Líneas del 150 al 197: 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
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