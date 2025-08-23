Paro de controladores: qué va a pasar con los vuelos de Aerolíneas Argentinas

Finalmente, Aerolíneas Argentinas aseguró que "lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta".

El cronograma de paros

Las restricciones continuarán este martes 26, jueves 28 y sábado 30 de agosto. Solo quedan exceptuados los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, estatales o de búsqueda y rescate. Mientras tanto, las aerolíneas trabajan contra reloj para reprogramar vuelos y evitar cancelaciones masivas. Los pasajeros, por su parte, deben armarse de paciencia: las demoras parecen estar aseguradas en los próximos días.