Paro de controladores: qué va a pasar con los vuelos de Aerolíneas Argentinas
Desde la empresa informaron que la programación de este domingo 24 de agosto se verá "alterada" por la medida de fuerza de ATEPSA. Los detalles.
En las últimas horas, Aerolíneas Argentinas informó que su programación de vuelos para este domingo 24 de agosto "se verá alterada por la medida de fuerza impulsada por el gremio de controladores aéreos, ATEPSA". En este sentido advirtieron que, "de concretarse el escenario previsto, al menos 4.400 pasajeros estarán afectados por 42 cancelaciones (todas en vuelos de cabotaje), además de 122 reprogramaciones, dentro de una operación prevista de 320 servicios programados para la jornada".
De esta manera, se espera que la jornada dominical vuelva a ser complicada en lo que a aéreos respecta. Entre otras cosas, la medida de fuerza gremial impide los despegues en todo el país en las franjas horarias de 13 a 16 horas, y de 19 a 22 horas, según detalló AA.
Por tal motivo, la entidad mencionada destacó que "la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día". Y agregaron: "Solicitamos a nuestros pasajeros estar atentos a posibles modificaciones en sus vuelos".
"Aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía", detallaron.
También, sugirieron la utilización de los "canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención".
Finalmente, Aerolíneas Argentinas aseguró que "lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta".
El cronograma de paros
Las restricciones continuarán este martes 26, jueves 28 y sábado 30 de agosto. Solo quedan exceptuados los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, estatales o de búsqueda y rescate. Mientras tanto, las aerolíneas trabajan contra reloj para reprogramar vuelos y evitar cancelaciones masivas. Los pasajeros, por su parte, deben armarse de paciencia: las demoras parecen estar aseguradas en los próximos días.
