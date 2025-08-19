Paro de controladores aéreos: anuncian cinco medidas que afectarán vuelos

Este martes, los dirigentes sindicales ratificaron la puesta en marcha de los paros y precisaron que las interrupciones se darán en horarios determinados: de 13 a 16 y de 19 a 22, durante los días viernes 22, domingo 24, martes 26, jueves 28 y sábado 30 de agosto. “Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el viernes 22/08”, señalaron desde ATEPSA, subrayando que la medida es una respuesta directa a la ausencia de avances en la negociación. Durante esos lapsos, los controladores no permitirán despegues ni recibirán ni transmitirán planes de vuelo, aunque sí garantizarán los aterrizajes, buscando minimizar riesgos operativos.