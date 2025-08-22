Comienza el paro de los controladores aéreos y habrá demoras en todo el país
ATEPSA inició un plan de lucha con franjas horarias de protesta que afecta despegues y reprograma vuelos.
La tranquilidad de los pasajeros en los aeropuertos argentinos se verá alterada desde este viernes con el inicio del paro de los controladores de tránsito aéreo, medida impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La protesta, que se extenderá en un cronograma escalonado hasta fin de mes, afectará principalmente a los despegues de aeronaves, generando demoras y reprogramaciones que ya comenzaron a sentirse en los principales aeropuertos del país.
El conflicto se originó tras el fracaso de las negociaciones salariales entre el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Desde la finalización de la conciliación obligatoria, se realizaron 17 audiencias sin acuerdo. Según denunció ATEPSA, las propuestas oficiales fueron “insuficientes y alejadas de la realidad inflacionaria”, mientras que el Gobierno calificó la postura sindical como “intransigente”.
El Ministerio de Trabajo había ofrecido una suba del 1% mensual en línea con el resto del sector público, propuesta que el gremio consideró inaceptable. “No podemos aceptar un ajuste que condena a los trabajadores a perder poder adquisitivo. Exigimos una recomposición decente”, señalaron voceros sindicales.
El Gobierno reaccionó con dureza y acusó al gremio de “afectar un servicio esencial garantizado por ley”. Desde EANA señalaron que las medidas “no cumplen con la reglamentación vigente” y recordaron que la Justicia ya había rechazado un pedido de cautelar del sindicato.
El cronograma de paros
El esquema de medidas contempla interrupciones de tres horas en franjas críticas del día, acumulando seis horas de afectación diaria. Este viernes 22 los paros se realizan de 13 a 16 y de 19 a 22, franjas que generan un fuerte impacto en vuelos de cabotaje e internacionales.
Aunque los arribos no están alcanzados por la protesta, la acumulación de demoras por reprogramaciones ya complica a miles de usuarios. Las restricciones continuarán el domingo 24, martes 26, jueves 28 y sábado 30 de agosto. Solo quedan exceptuados los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, estatales o de búsqueda y rescate.
Mientras tanto, las aerolíneas trabajan contra reloj para reprogramar vuelos y evitar cancelaciones masivas. Los pasajeros, por su parte, deben armarse de paciencia: las demoras parecen estar aseguradas en los próximos días.
