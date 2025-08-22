Comienza el paro de los controladores aéreos y habrá demoras en todo el país

Aunque los arribos no están alcanzados por la protesta, la acumulación de demoras por reprogramaciones ya complica a miles de usuarios. Las restricciones continuarán el domingo 24, martes 26, jueves 28 y sábado 30 de agosto. Solo quedan exceptuados los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, estatales o de búsqueda y rescate.

Mientras tanto, las aerolíneas trabajan contra reloj para reprogramar vuelos y evitar cancelaciones masivas. Los pasajeros, por su parte, deben armarse de paciencia: las demoras parecen estar aseguradas en los próximos días.