Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa junto al papá de Loan: "El compromiso del Presidente es total"

"Hemos tenido una reunión extensa, donde nosotros como ministerio le mostramos la profundización que tenemos en la investigación con cada detalle. La base de la investigación es no desviarse de lo central, de quienes pueden haber sido los responsables que estaban donde estaba Loan. Esa es nuestra hipótesis y también es no darle a los involucrados ninguna herramienta para desviar la atención. Estamos concentrados y focalizados. Sabemos que nos enteramos tarde, pero nos hacemos cargo y vamos a estar en contacto con los abogados", señaló Bullrich.

Y advirtió: "no jugamos con las hipótesis, la investigación la llevan la jueza y los fiscales".

Bullrich señaló en ese sentido que "uno de los involucrados es el comisario del pueblo. Ese sin duda. De las personas que estaban ahí, el núcleo de esta investigación, están los que tenían poder. Esas personas están calladas y no están hablando. Ahí, hay una posibilidad de que estas personas estén utilizando este poder para amenazar. José, su familia y los abogados tienen atrás todo el poder del Estado Nacional para protegerlos".

"El resto de la policía de Corrientes que no está involucrada debería hablar. Es mucho más fuerte nuestro poder que el que pueden tener aquellos que se llevaron a Loan. No tiene que ver toda la policía de Corrientes ni el Gobierno. Maciel puede no haber actuado solo y eso está bajo investigación, pero Maciel está preso", insistió Bullrich.

Luego de la queja del padre de Loan por no haber sido recibido por Javier Milei, Bullrich señaló "el presidente está esperando que haya un desenlace feliz para esta causa y ahí se va a acercar a su familia. Una familia que ha demostrado su fortaleza y ese va a ser el momento. En plena investigación, el presidente no tiene que contestar con respecto a eso. Esto es una delegación de este Ministerio de Seguridad".

Sobre el encuentro José, el papá de Loan, señaló: "nos fue bien, vinimos a pedir el apoyo de ella. Estamos agradecidos a ella porque nos dio su apoyo. Es un momento difícil, por eso estamos acá para que nos apoye. Todos los días es lo mismo".

Y concluyó: "yo creo que Loan está vivo y sano. El que lo tiene, que me lo devuelva porque todo el mundo está esperándolo, lo queremos encontrar. Van 28 días y lo queremos ver".