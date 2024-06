Patricia Bullrich les prohibió a todos los funcionarios de Seguridad hablar del caso Loan Danilo Peña

En este marco, la ministra emitió un particular comunicado informando que los funcionarios no podrán hablar con los medios de comunicación sobre el caso. A través de breve circular, la cartera que dirige les recordó que "no deben comunicarse con la prensa".

Loan Danilo Peña permanece desaparecido en Corrientes desde el pasado 13 de junio. La última vez que se le vio fue en la casa de su abuela, ubicada en la zona rural de 9 de Julio y hasta el momento, hay seis detenidos.

Los fiscales aseguraron que hubo "un entorpecimiento en la investigación" del caso Loan

Mientras continúa la intensa búsqueda de Loan Danilo Peña, los fiscales brindaron este lunes una conferencia de prensa para dar las novedades del caso, entre las que anunciaron tener "material probatorio", informaron que se acreditó la captación del niño y ratificaron que la zapatilla del nene hallada días atrás fue "plantada".

En primer lugar, el fiscal Juan Carlos Castillo relató cómo se inició la investigación y señaló que fue él quien se comunicó con Alerta Sofía tras pedir autorización a los papás del chico. "Desde el primer momento no descartamos en ningún momento ninguna de las hipótesis. Nos hemos abocado a encontrar al niño", señaló.