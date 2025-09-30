"Me trajeron de engaño unos narcos": el video de la detención del "mano derecha" de "Pequeño J"

Se espera que en las próximas horas se concreten los trámites para la extradición de Ozorio y de "Pequeño J" (Tony Janzen Valverde Victoriano), para que ambos respondan ante la justicia argentina por su presunta implicación en el triple crimen de las jóvenes.

Un rato más tarde se conoció justamente la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, el presunto ideólogo del triple femicidio. El principal buscado fue interceptado en la ruta, mientras iba escondido en un camión, en el marco de un operativo conjunto entre la Policía de Perú y la policía de la provincia de Buenos Aires.

El joven de 20 años fue encontrado en el kilómetro 70 al sur de Lima, escondido en un camión que viajaba a la ciudad de Pucusana. Los investigadores lo venían siguiendo por antenas y es por ello que desplegaron un operativo en la ruta, donde frenaron el vehículo y descubrieron al prófugo.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, se encargó de felicitar a las autoridades del país vecino, omitiendo a las fuerzas nacionales que participaron activamente de la captura.