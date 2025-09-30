Detuvieron a "Pequeño J", el narco que sería autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela

matías ozorio Matías Ozorio, ladero de "Pequeño J", acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela.

Quién es Matías Ozorio, el ladero de "Pequeño J"

Matías Ozorio vivió toda su vida en Parque Patricios y, de un tiempo a esta parte, se convirtió en una de las personas de mayor confianza de quien podría haber sido el autor intelectual del triple femicidio de las jóvenes provenientes de Ciudad Evita, en La Matanza, de acuerdo a lo revelado por Diego Gabriele en C5N.

La Fiscalía N°2 de La Matanza, bajo la dirección de Gastón Duplaá (quien fue el primer fiscal del caso), gestionó una notificación roja de Interpol, que sirvió para que Ozorio sea encontrado.