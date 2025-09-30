Detuvieron a "Pequeño J", el narco que sería autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela
Tal como sucedió con Ozorio, la Policía de Perú -en conjunto con la de la Provincia de Buenos Aires- detuvo al presunto autor intelectual del triple femicidio.
Tras la detención de Matías Ozorio en la tarde de este martes, la Policía de Perú también logró arrestar a "Pequeño J", cuyo verdadero nombre es Tony Janzen Valverde Victoriano, durante la noche de esta misma jornada. La aprehensión se dio gracias a la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se involucró desde que el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez salió a la luz.
De esta manera, se espera que -en las próximas horas- el más buscado por el terrible caso que sacude al país preste declaración ante la Justicia. Se trata de un joven de 20 años, oriundo del departamento La Libertad, al noroeste de Perú.
También detuvieron a Matías Ozorio, el ladero de "Pequeño J"
Tras 11 días del brutal triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la Policía de Perú logró dar con el argentino Matías Agustín Ozorio, de 28 años, que era intensamente buscado bajo una alerta roja de Interpol, acusado de ser el ladero de "Pequeño J", el joven narcotraficante que sería el autor intelectual del asesinato de las tres jóvenes.
La detención se produjo en la tarde de este martes, en Lima (Perú), mientras el joven delincuente intentaba escapar de la Justicia argentina.
Quién es Matías Ozorio, el ladero de "Pequeño J"
Matías Ozorio vivió toda su vida en Parque Patricios y, de un tiempo a esta parte, se convirtió en una de las personas de mayor confianza de quien podría haber sido el autor intelectual del triple femicidio de las jóvenes provenientes de Ciudad Evita, en La Matanza, de acuerdo a lo revelado por Diego Gabriele en C5N.
La Fiscalía N°2 de La Matanza, bajo la dirección de Gastón Duplaá (quien fue el primer fiscal del caso), gestionó una notificación roja de Interpol, que sirvió para que Ozorio sea encontrado.
