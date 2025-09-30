Así capturaron a "Pequeño J": el primer video de la detención
El joven de 20 años, sindicado como autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, fue interceptado en un camión, en una ruta de Perú.
Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, el presunto jefe narco y presunto autor intelectual del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido este martes Perú, y ya se conocieron las primeras imágenes de su captura.
La detención se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires. En este marco, se conocieron las primeras imágenes de "Pequeño J" junto a autoridades, y también el momento en que era interceptado mientras viajaba en un camión.
NOTA EN DESARROLLO
