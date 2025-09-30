Las primeras imágenes de la detención de "Pequeño J" en Perú
El presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela fue detenido en Perú en un operativo conjunto entre la policía local y la de la provincia de Buenos Aires.
Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, el presunto jefe narco y presunto autor intelectual del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido este martes Perú.
La captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires. En este marco, se conocieron las primeras imágenes de "Pequeño J" junto a autoridades.
El joven de 20 años fue encontrado en el kilómetro 70 al sur de Lima, escondido en un camión que viajaba a la ciudad de Pucusana. Los investigadores lo venían siguiendo por antenas y es por ello que desplegaron un operativo en la ruta, donde frenaron el vehículo y descubrieron al prófugo.
Esta detención se conoció un rato después de que capturaran al argentino Matías Agustín Ozorio, de 28 años, que era intensamente buscado bajo una alerta roja de Interpol, acusado de ser el ladero de "Pequeño J".
NOTA EN DESARROLLO
