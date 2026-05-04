"Perdimos jefe, ya fue": cayó una banda de ladrones que intentó robar un local de ropa en Floresta
Ocurrió a metros de Avenida Avellaneda. La Policía de la Ciudad detuvo a los tres ladrones in fraganti, uno de ellos peruano y con condenas por robo.
Una mujer y dos hombres, uno de ellos de nacionalidad peruana con dos condenas, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad cuando intentaban robar un local de ropa en la zona comercial de Floresta, a metros de Avenida Avellaneda. Además, se descubrió que se movilizaban en un vehículo con pedido de secuestro.
“Perdimos jefe, ya fue…”, fue la frase que pronunció uno de los delincuentes tres cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 10 A de la Policía de la Ciudad los sorprendió mientras sacaban el barral de una reja en una persiana de un local situado en San Nicolás al 400, en plena zona comercial.
Las detenciones se llevaron a cabo cuando los efectivos se encontraban realizando un recorrido de prevención en la zona y vieron como la mujer junto a los dos hombres intentaban romper la reja del local para llevarse la ropa.
Según detallaron fuentes policiales, los detenidos son una mujer de 21 años y dos hombres, de 21 y 42. El mayor, de nacionalidad peruana, tiene dos condenas por robo que datan de 2020 y 2022 y un ingreso a comisaría por hurto en 2023.
El otro acusado, por su parte, tiene un sobreseimiento en una causa por robo con armas en grado de tentativa y encubrimiento.
A partir del relato de un testigo, los efectivos supieron que los delincuentes habían llegado al lugar en una Chevrolet Tracker blanca y que uno de los asaltantes había cortado el candado del barral con una pinza.
Al momento de inspeccionar el vehículo, que no poseía chapas patentes, los efectivos policiales hallaron varias herramientas, entre ellas dos pinzas de corte, dos barretas, una maza y los candados del comercio afectado.
A su vez, mediante el grabado de cristales, los policías establecieron que el auto tenía pedido de secuestro por hurto desde el 26 de marzo último con intervención de la Comisaría Vecinal 7 A, en Flores y de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 31, a cargo del fiscal Marcelo Alejandro Solimine.
El caso quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional 49, a cargo de Ángeles Maiorano, con intervención de la Secretaría 169, liderada por María Bianchi. Los tres detenidos quedaron imputados por tentativa de robo y se dispuso el secuestro del vehículo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario