"Perdimos jefe, ya fue": cayó una banda de ladrones que intentó robar un local de ropa en Floresta

El otro acusado, por su parte, tiene un sobreseimiento en una causa por robo con armas en grado de tentativa y encubrimiento.

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A partir del relato de un testigo, los efectivos supieron que los delincuentes habían llegado al lugar en una Chevrolet Tracker blanca y que uno de los asaltantes había cortado el candado del barral con una pinza.

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Al momento de inspeccionar el vehículo, que no poseía chapas patentes, los efectivos policiales hallaron varias herramientas, entre ellas dos pinzas de corte, dos barretas, una maza y los candados del comercio afectado.

A su vez, mediante el grabado de cristales, los policías establecieron que el auto tenía pedido de secuestro por hurto desde el 26 de marzo último con intervención de la Comisaría Vecinal 7 A, en Flores y de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 31, a cargo del fiscal Marcelo Alejandro Solimine.

El caso quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional 49, a cargo de Ángeles Maiorano, con intervención de la Secretaría 169, liderada por María Bianchi. Los tres detenidos quedaron imputados por tentativa de robo y se dispuso el secuestro del vehículo.