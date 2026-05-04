Detuvieron a tres extranjeros por robar en varias farmacias de CABA

peruano chilenas detenidos

Los tres sospechosos fueron detenidos en el lugar. Durante la requisa se detectó que tenían en su poder 23 cajas de perfumes, dos potes de crema para el pelo y una mochila donde ocultaban todos los productos robados.

Tras detener a los acusados, los agentes constataron que la banda de delincuentes extranjeros había cometido otro robo ese mismo día en otra sucursal de la misma farmacia ubicada en Yrigoyen al 900, donde habían actuado bajo la misma modalidad para llevarse mercadería.

peruano chilenas detenidos

Según la investigación inicial, se estableció que los tres extranjeros formarían parte de una organización dedicada a este tipo de robos sistemáticos en distintos locales comerciales de la Ciudad.

En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo de Manuel Bruniard, quien dispuso una investigación para determinar la posible vinculación de los detenidos con otros robos llevados a cabo en la zona y bajo la misma modalidad.