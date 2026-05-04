Detuvieron a tres extranjeros por robar en varias farmacias de CABA
La Policía de la Ciudad arrestó a un peruano con antecedentes y a dos mujeres chilenas por el robo de perfumes y cremas.
Tres ciudadanos extranjeros fueron detenidos este fin de semana por la Policía de la Ciudad, acusados de haber robado en al menos dos farmacias del barrio porteño de San Nicolás. Los descubrieron por los videos de las cámaras de seguridad.
Según informaron fuentes policiales, uno de los implicados es un ciudadano peruano de 38 años con antecedentes y una condena previa por delitos contra la propiedad, mientras que las otras dos detenidas son mujeres chilenas de 38 y 39 años.
Así detuvieron a los extranjeros por robos en CABA
Uno de los robos ocurrió en una farmacia ubicada en la calle Carlos Pellegrini al 400, donde los acusados sustrajeron varios productos, entre ellos perfumes y cremas, los escondieron entre sus prendas y lograron escapar.
A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Vecinal 1ª, que realizaba tareas de prevención en la zona, detectó el vehículo en el que se desplazaba la banda y rápidamente lo interceptó en Carlos Pellegrini y Avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Retiro.
Los tres sospechosos fueron detenidos en el lugar. Durante la requisa se detectó que tenían en su poder 23 cajas de perfumes, dos potes de crema para el pelo y una mochila donde ocultaban todos los productos robados.
Tras detener a los acusados, los agentes constataron que la banda de delincuentes extranjeros había cometido otro robo ese mismo día en otra sucursal de la misma farmacia ubicada en Yrigoyen al 900, donde habían actuado bajo la misma modalidad para llevarse mercadería.
Según la investigación inicial, se estableció que los tres extranjeros formarían parte de una organización dedicada a este tipo de robos sistemáticos en distintos locales comerciales de la Ciudad.
En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo de Manuel Bruniard, quien dispuso una investigación para determinar la posible vinculación de los detenidos con otros robos llevados a cabo en la zona y bajo la misma modalidad.
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