Triple crimen de Florencio Varela: a qué hora llega Pequeño J a Argentina

El operativo de custodia estaría a cargo de un comando de efectivos la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, un área de la Policía Federal enlazada a Interpol. Tras el aterrizaje en El Palomar, el detenido sería trasladado hasta la sede de la PFA ubicada sobre la calle Madariaga, en Villa Lugano.

Se espera que Pequeño J permanezca dentro de una celda en el mismo lugar hasta la mañana del martes, cuando está previsto que sea indagado por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien instruye la causa que investiga los asesinatos de las tres jóvenes. Este procedimiento se realizaría mediante una videollamada, sin necesidad de traslados.

Pequeño J está acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, premeditación, alevosía y ensañamiento.

Cómo fue la entrega de Pequeño J a Interpol

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Pequeño J fue entregado a Interpol durante la madrugada en cumplimiento de un requerimiento internacional por el delito de homicidio agravado, bajo estrictas medidas de seguridad.

Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) indicaron que, en cumplimiento de la orden dispuesta por la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, este lunes entregaron a Pequeño J a los efectivos de Interpol.

Según detallaron las autoridades en un comunicado, “la entrega se realizó a las 04:15 de la madrugada del lunes 4 de mayo, en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad del INPE y de Interpol”.

Tal como se pudo observar en las imágenes difundidas, los agentes penitenciarios custodiaron al interno hasta su entrega a los efectivos de Interpol y luego procedieron a la firma de la documentación correspondiente para su traslado. El operativo fue liderado por el presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa.

A su vez, se informó que también fue extraditado el interno Chininin Chuquihuanga Icsar, requerido por las autoridades de Argentina por el delito de agresión sexual contra una menor de edad. “Con la finalidad de garantizar el estado de salud de ambos internos, la autoridad penitenciaria dispuso la evaluación médica correspondiente, cumpliendo los protocolos establecidos”, resaltaron desde el INPE.

El triple crimen de Florencio Varela

desaparicion Lara Brenda y Morena De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

“Pequeño J” es considerado miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización.

De acuerdo con la investigación, aquel 19 de septiembre de 2025, Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo fueron captadas mediante engaños en Ciudad Evita y subidas a una camioneta bajo el pretexto de asistir a una fiesta. Sin embargo, fueron trasladadas a una casa ubicada en la calle Chañar 702 de Florencio Varela.

Una vez allí, las víctimas fueron golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar y la camioneta apareció incendiada.

casa florencio varela custodia municipal

En el caso de Gutiérrez, la acusación se agrava por tratarse de una menor de 18 años. La calificación penal incluye, además, homicidio agravado bajo múltiples figuras: concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento, “criminis causa” y, en algunos imputados, el agravante de mediar violencia de género.

El expediente judicial, que tramita también ante la Secretaría Nº8 a cargo del Ignacio Calvi, sostiene la existencia de una organización compuesta por al menos otras 10 personas imputadas.

Se trata de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez y Bernabé Jesús Mallón.