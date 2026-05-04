Apareció la mujer que había escapado con su bebé de cuatro meses tras un allanamiento por drogas
C.B.M., de 27 años, era intensamente buscada en Neuquén y Río Negro tras irse con el menor luego de un procedimiento policial en su casa.
Una mujer de 27 años y su bebé de cuatro meses, que eran buscados desde el viernes en Neuquén, aparecieron este lunes en una camisaría de General Roca, provincia de Río Negro, luego de que la Policía emitiera un alerta de ubicación y paradero.
El Ministerio Público Fiscal confirmó que la mujer se presentó por decisión propia minutos antes del mediodía en la Comisaría 31 de General Roca, ciudad apuntada por los investigadores tras realizar una serie de allanamientos y entrevistar a su círculo íntimo.
Según las primeras informaciones, tanto la mujer como su bebé se encontrarían en buen estado de salud. Para confirmarlo, la fiscal Rocío Rivero, a cargo de la investigación, solicitó que ambos sean sometidos a un riguroso examen médico .
La mujer y su bebé habían dado positivo por cocaína
El pedido surge en medio del contexto en el que se originó la desaparición de la mujer y su bebé: días antes del hecho, se había realizado un allanamiento en busca de armas en la casa de Rincón de los Sauces donde ambos vivían.
El jefe del CENAF 5 confirmó que, durante ese procedimiento, se secuestraron drogas lo que derivó en una intervención inmediata de los organismos de protección al menor.
Tras el operativo, la mujer y su bebé fueron trasladados al hospital de Rincón de los Sauces, donde fueron sometidos a estudios toxicológicos. Los resultados arrojaron positivo para cocaína tanto en ella como en el bebé, de acuerdo con lo informado por LM Neuquen. El menor debía permanecer internado, pero su madre decidió retirarlo antes del hospital.
La denuncia del padre del bebé
A esto se le sumó que la expareja de la mujer y padre del niño denunció el viernes que había perdido todo tipo de comunicación con ellos y desconocía su paradero. En el caso intervino rápidamente la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces junto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.
A partir de entonces, la Policía de Neuquén dispuso la activación del Alerta Nati, un protocolo provincial especial para casos de desaparición de niños.
Durante el fin de semana, la investigación avanzó con rastrillajes y allanamientos en distintos puntos de Rincón de los Sauces, donde la mujer y el bebé habían sido vistos por última vez. Sin embargo, los resultados fueron negativos.
En paralelo, los investigadores intentaron reconstruir los últimos movimientos de la mujer y su entorno cercano. Así llegaron hasta la pista de General Roca. De acuerdo con esta información, la mujer se encontraba ahí desde el mismo viernes junto a su bebé y su actual pareja.
Luego de la aparición de la joven y el bebé, la causa continúa en la Fiscalía de Narcocriminalidad.
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