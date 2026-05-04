Apareció la mujer que había escapado con su bebé de cuatro meses tras un allanamiento por drogas

Tras el operativo, la mujer y su bebé fueron trasladados al hospital de Rincón de los Sauces, donde fueron sometidos a estudios toxicológicos. Los resultados arrojaron positivo para cocaína tanto en ella como en el bebé, de acuerdo con lo informado por LM Neuquen. El menor debía permanecer internado, pero su madre decidió retirarlo antes del hospital.

La denuncia del padre del bebé

A esto se le sumó que la expareja de la mujer y padre del niño denunció el viernes que había perdido todo tipo de comunicación con ellos y desconocía su paradero. En el caso intervino rápidamente la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces junto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.

A partir de entonces, la Policía de Neuquén dispuso la activación del Alerta Nati, un protocolo provincial especial para casos de desaparición de niños.

Durante el fin de semana, la investigación avanzó con rastrillajes y allanamientos en distintos puntos de Rincón de los Sauces, donde la mujer y el bebé habían sido vistos por última vez. Sin embargo, los resultados fueron negativos.

En paralelo, los investigadores intentaron reconstruir los últimos movimientos de la mujer y su entorno cercano. Así llegaron hasta la pista de General Roca. De acuerdo con esta información, la mujer se encontraba ahí desde el mismo viernes junto a su bebé y su actual pareja.

Luego de la aparición de la joven y el bebé, la causa continúa en la Fiscalía de Narcocriminalidad.