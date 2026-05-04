Alerta granizo: cuándo llega el tormentón de hielo al AMBA
El clima cambiará drásticamente en los próximos días. Conocé qué día rige el alerta granizo y cuándo llega el tormentón de hielo y viento al AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para afrontar una semana meteorológica sumamente agitada y con condiciones extremas. Tras unos días de clima templado, los especialistas emitieron un preocupante alerta granizo debido a la formación de una ciclogénesis que traerá un fuerte tormentón de hielo.
Cuándo llega el alerta granizo y el tormentón al AMBA
El tiempo mostrará un claro desmejoramiento a partir del miércoles, iniciando un proceso de ciclogénesis con la ondulación del sistema frontal y la formación de un centro de bajas presiones a nivel superficial. Hacia el final de la tarde y la noche se potenciará notablemente la inestabilidad, abriendo paso al desarrollo de tormentas fuertes con probable granizo y ráfagas localizadas. Este periodo nocturno, que se extenderá hasta la madrugada del jueves, se vislumbra como el momento más riesgoso de la semana en materia de severidad.
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Ráfagas intensas y frío extremo para el fin de semana
Tras el paso de las precipitaciones más intensas, el jueves será una jornada de transición que dará paso a una rotación progresiva de los vientos hacia el sector sudoeste. Ya para el día viernes, se espera que comience una fuerte intensificación de este ciclón extratropical frente a las costas de la provincia de Buenos Aires.
Bajo este complejo escenario, el cierre de la semana será sumamente ventoso en la ciudad y sus alrededores, con ráfagas que podrían superar localmente los 70 km/h. Además, se prevén lluvias leves a moderadas y un marcado descenso de las temperaturas, con mínimas que rondarán entre los 7 y 8 grados centígrados hacia la noche, incrementando la sensación de frío por el fuerte temporal. Recién a partir del domingo comenzarán a mejorar las condiciones de tiempo, cesando finalmente la probabilidad de lluvias.
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