Alerta granizo: cuándo llega el tormentón de hielo al AMBA

Cuándo llega el alerta granizo y el tormentón al AMBA

El tiempo mostrará un claro desmejoramiento a partir del miércoles, iniciando un proceso de ciclogénesis con la ondulación del sistema frontal y la formación de un centro de bajas presiones a nivel superficial. Hacia el final de la tarde y la noche se potenciará notablemente la inestabilidad, abriendo paso al desarrollo de tormentas fuertes con probable granizo y ráfagas localizadas. Este periodo nocturno, que se extenderá hasta la madrugada del jueves, se vislumbra como el momento más riesgoso de la semana en materia de severidad.