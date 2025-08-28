Persecución y choque en Villa Crespo: hay dos detenidos

Los efectivos policiales detuvieron a los dos ocupantes de la Amarok, un hombre de 35 años que estaba al volante y su acompañante, una joven de 31. Los dos, según consignaron fuentes policiales, estaban bajo los efectos del alcohol.

Unos minutos después del choque arribó el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que asistió y trasladó al Hospital Durand a los dos efectivos que estaban en el patrullero chocado donde recibirán asistencia médica y se les realizarán los exámenes toxicológicos de rigor.

Como consecuencia del choque el inspector, de apellido Trelles, y el Oficial Primero Ocaranza, que estaban a bordo del patrullero que logró poner fin a la persecución fueron diagnosticados con traumatismo cervical.

Una vez que se revisó el auto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró una botella de whisky, dos vasos servidos en los posavasos de la camioneta y un fajo de dinero en efectivo.