Trágico choque en el puente Rosario-Victoria de un camión con ganado: una chica fue embestida por un toro

choque camion jaula puente victoria

Afortunadamente la joven se encuentra fuera de peligro.

Como consecuencia del accidente las autoridades tuvieron que cortar transitoriamente del tránsito en la traza.

Persecución y choque

Dos jóvenes fueron detenidos tras intentar huir de un control policial a bordo de una potente Volkswagen Amarok y protagonizar una feroz persecución por las calles de la Ciudad de Buenos Aires que terminó con un violento choque en el barrio porteño de Villa Crespo.

La impactante secuencia comenzó a las 5.25 de la madrugada de este jueves cuando la policía identificó a dos personas que circulaban en la potente camioneta de una manera extraña por el cruce entre las calles Fitz Roy y Vera.

Los efectivos le dieron la orden de detención a las personas que estaban dentro de la camioneta, que lejos de acatar la orden aceleraron con la intención de darse a la fuga a toda velocidad.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires dio inicio a un operativo de persecución que incluyó cuatro patrulleros y que terminó en el cruce de la Avenida Juan B. Justo y Warnes, cuando uno de los móviles se le cruzó en el camino y provocó un violento choque.

Los efectivos policiales detuvieron a los dos ocupantes de la Amarok, un hombre de 35 años que estaba al volante y su acompañante, una joven de 31. Los dos, según consignaron fuentes policiales, estaban bajo los efectos del alcohol.

Unos minutos después del choque arribó el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que asistió y trasladó al Hospital Durand a los dos efectivos que estaban en el patrullero chocado donde recibirán asistencia médica y se les realizarán los exámenes toxicológicos de rigor.

Como consecuencia del choque el inspector, de apellido Trelles, y el Oficial Primero Ocaranza, que estaban a bordo del patrullero que logró poner fin a la persecución fueron diagnosticados con traumatismo cervical.

Una vez que se revisó el auto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró una botella de whisky, dos vasos servidos en los posavasos de la camioneta y un fajo de dinero en efectivo.