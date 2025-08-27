Choque fatal y caos en la General Paz: un motociclista murió arrollado por un camión

De acuerdo a las primeras versiones brindadas por fuentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se pudo determinar que la víctima era un inspector de la Policía de la Ciudad de la comisaría vecinal 12A que se trasladaba a tomar servicio. Minutos después de las 5.30 de la mañana el hombre habría perdido el control de su moto y cayó al asfalto.

Triple choque y vuelco

A lo largo del día de ayer el SAME participó en 56 incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, es decir uno cada 25 minutos y con 113 personas asistidas.

Uno de ellos ocurrió durante la tarde del martes. Se trató de un choque múltiple sobre la autopista Dellepiane a la altura del cruce con la General Paz, en la mano que se dirige al centro. Allí tres vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada. Como consecuencia del duro impacto dos personas resultaron heridas.

De inmediato se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) aéreo, que acudió con un helicóptero para asistir a los lesionados.

Dos personas resultaron heridas y recibieron atención en el lugar. La magnitud del accidente obligó a reforzar el dispositivo de seguridad con la participación de Bomberos de la Ciudad, quienes trabajaron en la zona para liberar a los ocupantes y garantizar la seguridad del tránsito.