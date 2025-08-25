Video: un conductor atropelló a un ciclista en Banfield y se dio a la fuga
El joven permanece internado en grave estado. El conductor es intensamente buscado por la Policía.
Un ciclista fue brutalmente atropellado el sábado en la localidad de Banfield por un conductor que lo embistió de frente a gran velocidad y se dio a la fuga sin asistirlo. La secuencia quedó registrada en varios videos.
El hecho ocurrió el sábado cerca de las 13.30 en el cruce de Ignacio Correa y avenida La Plata, en la zona de Banfield Este, partido de Lomas de Zamora. Jonatan, un joven de apenas 24 años, transitaba en su bicicleta en contramano por la calle Ignacio Correa cuando fue embestido de frente por un Citroën C3 color negro, justo después de cruzar la calle La Plata.
Toda la secuencia del brutal choque quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad instalada en el exterior de una casa que se ubica justo en la esquina de donde se registró el siniestro.
En las imágenes se ve que el ciclista intentó reducir su velocidad al notar el auto que venía de frente e incluso acercarse al cordón. Pese a esto, el impacto fue brutal: el joven voló por el aire y quedó tendido sobre el asfalto. IMÁGENES SENSIBLES.
En otro video, tomado por otra cámara ubicada a los pocos metros, se logró registrar la fuga del automovilista, que continuó su marcha por Ignacio Correa hasta Belisario Roldán, donde dobló hacia la izquierda. En las imágenes se observa que estuvo cerca de protagonizar otro choque en la esquina siguiente.
Luego del accidente, un vecino llamó al servicio de emergencias de 911 tras lo cual personal policial del Comando Patrullas Lomas de Zamora se hizo presente en el lugar.
Jonatan fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al hospital Luisa C. de Gandulfo.
"Está grave. Sufrió una fractura de cráneo. Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor", comentó un familiar de la víctima en diálogo con el medio local La Unión. Hasta este lunes a la mañana, el joven permanecía internado en estado reservado, según indicó por su parte Infobae.
La investigación del hecho quedó en manos de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez, quien abrió un expediente por lesiones culposas. Las filmaciones serán fundamentales para intentar identificar a la persona que manejaba.
