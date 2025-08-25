Video: un conductor atropelló a un ciclista en Banfield y se dio a la fuga

Luego del accidente, un vecino llamó al servicio de emergencias de 911 tras lo cual personal policial del Comando Patrullas Lomas de Zamora se hizo presente en el lugar.

Jonatan fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al hospital Luisa C. de Gandulfo.

"Está grave. Sufrió una fractura de cráneo. Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor", comentó un familiar de la víctima en diálogo con el medio local La Unión. Hasta este lunes a la mañana, el joven permanecía internado en estado reservado, según indicó por su parte Infobae.

La investigación del hecho quedó en manos de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez, quien abrió un expediente por lesiones culposas. Las filmaciones serán fundamentales para intentar identificar a la persona que manejaba.