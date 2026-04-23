Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Libro: los autores más populares en Argentina

Las ventas legitiman: qué fue lo más vendido en 2026

Durante el primer trimestre de 2026 en Argentina se vendieron miles de libros pero, ¿qué tipo de textos son los más buscados por el público? Las biografías, las historias reales y los libros de "salud y bienestar" (una suerte de rebranding de la sección de "autoayuda") ganaron adeptos.

Un relevamiento de la plataforma Buscalibros arrojó un Top 10 inesperado en nuestro país, que llegó a tener una industria editorial de primer nivel y autores clásicos a nivel mundial, como Jorge Luis Borges o Julio Cortázar.

"Los Habitantes del Aire", una trilogía de Holly Black La saga de "Harry Potter", el estuche de siete tomos, de JK Rolling "Pensar diferente: Cómo convertir los retos en la mayor fortaleza", de Patricia Jebsen "La asistenta", de Freida McFadden "Una corte de niebla y de furia", edición especial, de Sarah J. Maas "LiberTao", de Carolina Menendez Pastorelli "El puente donde habitan las mariposas", de Nazareth Castellanos "A Sir Phillip, con amor", que es el tomo 5 de la saga Bridgerton, de Julia Quinn "Mente de alto rendimiento", de la Dra. Sandra Rossi "Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble", de Mandarina

"La literatura juvenil continúa en pleno crecimiento, impulsada por sagas y novelas que conectan con nuevas generaciones de lectores. Los jóvenes buscan historias con las que puedan identificarse y que aborden temas cercanos a su realidad", explicó Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.