Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Libro: los autores más populares en Argentina
Para un lector todos los días son buenos para avanzar un párrafo, pero este 23 de abril en particular es una fecha clave reconocida por la UNESCO.
Este jueves, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, una fecha identificada por la UNESCO como crucial porque homenajea a tres escritores básicos de la literatura mundial: el español Miguel de Cervantes Saavedra, el británico William Shakespeare y el peruano Inca Garcilaso de la Vega.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) designó la fecha en 1995 teniendo en cuenta los registros tentativos de los decesos de los tres autores universales. El objetivo de honrar a tres vías de literatura tan distintas es promover el placer por la lectura.
Aunque cada uno de esos autores merece un estudio detallado de su obra, como ocurre con todos los clásicos, el público actual para librerías y bibliotecas expandió sus horizontes mucho más allá de la literatura del siglo XVI: en la actualidad algunos de los nombres más populares son del género de la ciencia ficción, por citar un ejemplo.
Hay toda una generación de lectores que empezó su amor por la literatura con la saga de Harry Potter y hasta el día de hoy la británica JK Rolling es una de las escritoras más leídas a nivel mundial y en nuestro país, al margen de su militancia transfóbica.
También los universos de fantasía, las novelas distópicas y las sagas de misterio sobrenatural ganaron territorio en las bibliotecas personales cuando hasta hace 10 años eran subgéneros poco prestigiosos.
Las ventas legitiman: qué fue lo más vendido en 2026
Durante el primer trimestre de 2026 en Argentina se vendieron miles de libros pero, ¿qué tipo de textos son los más buscados por el público? Las biografías, las historias reales y los libros de "salud y bienestar" (una suerte de rebranding de la sección de "autoayuda") ganaron adeptos.
Un relevamiento de la plataforma Buscalibros arrojó un Top 10 inesperado en nuestro país, que llegó a tener una industria editorial de primer nivel y autores clásicos a nivel mundial, como Jorge Luis Borges o Julio Cortázar.
- "Los Habitantes del Aire", una trilogía de Holly Black
- La saga de "Harry Potter", el estuche de siete tomos, de JK Rolling
- "Pensar diferente: Cómo convertir los retos en la mayor fortaleza", de Patricia Jebsen
- "La asistenta", de Freida McFadden
- "Una corte de niebla y de furia", edición especial, de Sarah J. Maas
- "LiberTao", de Carolina Menendez Pastorelli
- "El puente donde habitan las mariposas", de Nazareth Castellanos
- "A Sir Phillip, con amor", que es el tomo 5 de la saga Bridgerton, de Julia Quinn
- "Mente de alto rendimiento", de la Dra. Sandra Rossi
- "Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble", de Mandarina
"La literatura juvenil continúa en pleno crecimiento, impulsada por sagas y novelas que conectan con nuevas generaciones de lectores. Los jóvenes buscan historias con las que puedan identificarse y que aborden temas cercanos a su realidad", explicó Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.
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