Detuvieron al hincha de Gimnasia que interrumpió la transmisión para pedir por Palestina
Ramiro Ezequiel Rivarola, de 35 años, fue demorado tras trepar a una zona técnica y tomar una cámara de televisión en pleno partido ante Acassuso por la Copa Argentina.
Lo que debía ser una tarde de fiesta para Gimnasia y Esgrima La Plata por su clasificación en la Copa Argentina terminó con un episodio surrealista que dio la vuelta al mundo por redes sociales. Durante el encuentro ante Acassuso, un hincha del "Lobo" logró burlar la seguridad, trepó por las paredes de la tribuna y tomó una de las cámaras de la transmisión oficial para gritar un mensaje político: “Libertad a Palestina”. La acción no solo sorprendió a los relatores, sino que causó la interrupción momentánea de la imagen televisiva.
Según el parte policial firmado por el comisario Norberto Javier Núñez, el individuo fue retenido inmediatamente por el personal de seguridad dentro del estadio y retirado del espectáculo. El hincha, identificado como Rivarola, fue trasladado a la Comisaría 3.ª de Santos Lugares, donde quedó a disposición de la justicia. La Dra. Mayko, de la UFI N.º 07, dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “Averiguación de ilícito” y las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades del caso.
Lo que se le viene a Gimnasia en la Copa Argentina
A pesar del revuelo generado en las tribunas y el impacto en la televisación, la situación se resolvió sin mayores incidentes físicos. En lo estrictamente deportivo, el equipo platense se impuso con autoridad por 3-0 ante el "Susso", sellando su pase a los octavos de final de la competencia. Ahora, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra espera por el ganador del cruce entre San Lorenzo y Deportivo Riestra para conocer a su próximo rival en el certamen federal.
En cuánto a la búsqueda del nuevo entrenador, recordando que el "Pata" lo está haciendo de manera interina, la comisión directiva del Lobo no tiene apuro ya que los resultados vienen acompañando y, casi con seguridad, esperarán al termino de este torneo para decidir al reemplazante de Fernando Zaniratto.
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