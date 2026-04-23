Detuvieron al hincha de Gimnasia que interrumpió la transmisión para pedir por Palestina

Lo que debía ser una tarde de fiesta para Gimnasia y Esgrima La Plata por su clasificación en la Copa Argentina terminó con un episodio surrealista que dio la vuelta al mundo por redes sociales. Durante el encuentro ante Acassuso, un hincha del "Lobo" logró burlar la seguridad, trepó por las paredes de la tribuna y tomó una de las cámaras de la transmisión oficial para gritar un mensaje político: “Libertad a Palestina”. La acción no solo sorprendió a los relatores, sino que causó la interrupción momentánea de la imagen televisiva.