Juicio por la muerte de Maradona: mostraron un video de Diego sin vida y Gianinna apuntó contra Matías Morla
La hija del exjugador se negó a ver las imágenes de su padre ya sin vida y sostuvo que Leopoldo Luque recibía órdenes del abogado.
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo hoy una audiencia clave en la cual se comenzó a describir en qué condiciones vivía el exfutbolista y cómo fue el momento en el que lo encontraron sin vida. Una de las declaraciones fue la de Cristian Méndez, director de la Policía Científica, quien tuvo que asistir a la casa de Tigre aquel 25 de noviembre de 2020.
Según declaró, se realizó un relevamiento fotográfico de la casa: “El cuerpo de la víctima estaba en la cama. En la habitación había algunas botellas de agua mineral, medicación, pero nada más”, sostuvo el perito ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y remarcó: “Se mencionó particularmente la característica del nivel del estómago. Se manifestaba la prominencia”.
En ese marco, durante la audiencia de este jueves se reprodujo un video de 17 minutos realizado por la Policía Científica el día del fallecimiento. En las imágenes se lo ve a Maradona sobre la cama, tapado con una sábana blanca hasta el cuello, y se distingue claramente el tamaño predominante del abdomen del exfutbolista.
Luego, la grabación muestra que los agentes procedieron a destapar a Maradona para observar el cuerpo completo: estaba vestido con una remera negra y un short de Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Mientras pasaban la grabación, Gianinna Maradona estaba presente en la sala, pero no quiso ver el video en ningún momento. Por el contrario, se tapó los ojos.
Gianinna Maradona: "Había una bajada de línea de Matías Morla"
Durante el cuarto intermedio, la hija del Diez se retiró de la sala y habló con los medios. “No vi el video, no vi las imágenes, hay cosas que prefiero no mirar, pero sí estar. Voy a estar acá siempre que pueda venir”, expresó Gianinna y dijo tener “mucha impotencia y bronca” por escuchar cosas que considera que no son ciertas.
En ese sentido, Gianinna se refirió a la declaración de Leopolo Luque, uno de los imputados: "No hay una versión y otra, más allá de que lo que él me decía a mí y los audios que yo presente, porque allanaron, su teléfono, él puede decir hoy lo que quiera decir. Si no era el médico tenía que dar un paso al costado y punto. Fue una obra de teatro lo que hicieron, una puesta en escena horrible y lamentablemente caímos", se lamentó.
"Espero una condena. Me lastimó un montón, me da mucha bronca e impotencia. Quedó demostrado quien eligió la casa. Cuando él nos dice de la internación domiciliaria, ese audio me hizo llorar porque hoy con el diario del lunes no puedo entender como un ser humano puede mentir de esa manera", agregó sobre Luque.
Además, apuntó contra Matías Morla, quien era apoderado de Maradona: "Había bajada de línea de una persona y ellos tenían que seguir eso, era una línea de Matías Morla, es el que arma todo eso. Lamentablemente, no sé con certeza el fin", expresó y siguió: "Maximiliano Pomargo era o es el cuñado de Morla, que es quien arma el equipo y da indicaciones".
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