Juicio por la muerte de Maradona: mostraron un video de Diego sin vida y Gianinna apuntó contra Matías Morla

Gianinna Maradona: "Había una bajada de línea de Matías Morla"

Durante el cuarto intermedio, la hija del Diez se retiró de la sala y habló con los medios. “No vi el video, no vi las imágenes, hay cosas que prefiero no mirar, pero sí estar. Voy a estar acá siempre que pueda venir”, expresó Gianinna y dijo tener “mucha impotencia y bronca” por escuchar cosas que considera que no son ciertas.

En ese sentido, Gianinna se refirió a la declaración de Leopolo Luque, uno de los imputados: "No hay una versión y otra, más allá de que lo que él me decía a mí y los audios que yo presente, porque allanaron, su teléfono, él puede decir hoy lo que quiera decir. Si no era el médico tenía que dar un paso al costado y punto. Fue una obra de teatro lo que hicieron, una puesta en escena horrible y lamentablemente caímos", se lamentó.

"Espero una condena. Me lastimó un montón, me da mucha bronca e impotencia. Quedó demostrado quien eligió la casa. Cuando él nos dice de la internación domiciliaria, ese audio me hizo llorar porque hoy con el diario del lunes no puedo entender como un ser humano puede mentir de esa manera", agregó sobre Luque.

Además, apuntó contra Matías Morla, quien era apoderado de Maradona: "Había bajada de línea de una persona y ellos tenían que seguir eso, era una línea de Matías Morla, es el que arma todo eso. Lamentablemente, no sé con certeza el fin", expresó y siguió: "Maximiliano Pomargo era o es el cuñado de Morla, que es quien arma el equipo y da indicaciones".