El "Spider-Narco" de Villa Crespo: cayó con cocaína oculta en una media de Marvel

Cuando el hombre finalmente accedió a mostrar el contenido de la media, los efectivos descubrieron que en su interior se encontraban ocultos once envoltorios de cocaína. En total, la droga incautada alcanzaba un peso de 53,1 gramos.

narco trapito

Quién es el "Narco-trapito" de Villa Crespo

Luego de la identificación, se constató que el implicado es un ciudadano peruano de 25 años.

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De inmediato, la Policía de la Ciudad dio intervención a la Unidad de Flagrancia Norte (UFN), que dispuso el secuestro de la droga y de otros elementos personales, entre ellos un teléfono celular. El dispositivo será sometido a peritajes para determinar si contiene información relevante que permita avanzar en la investigación, como posibles contactos o vínculos con redes de comercialización de estupefacientes en la zona.

En tanto, el ciudadano peruano que actuaba de “narco-trapito” fue detenido en el lugar y quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, la cual regula los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de drogas.