Fuerte choque entre dos autos en Palermo dejó a personas atrapadas
El siniestro ocurrió en el cruce de Avenida del Libertador y Dorrego. Los heridos permanecieron atrapados durante varios minutos.
Un fuerte choque ocurrió en la mañana de este jueves entre dos autos que circulaban por el barrio porteño de Palermo y dejó a cuatro personas heridas que fueron trasladadas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a un hospital , luego de permanecer durante un rato atrapadas dentro de los vehículos.
Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió debido a que uno de los vehículos que iba por Dorrego cruzó en rojo.
La Policía de la Ciudad realiza un operativo para liberar la circulación en la zona.
Personal del SAME asistió a las víctimas y dispuso su traslado al Hospital Fernández, todas con diagnóstico de politraumatismos.
Un fuerte Choque y vuelco en La Paternal dejó a dos heridos
Dos personas resultaron heridas tras un choque y vuelco en el barrio porteño de La Paternal y ya son varios los siniestros viales registrados este lunes feriado.
Personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME se dirigieron hacia la calle Francisco Seguí y Espinosa donde se descontroló un vehículo Volkswagen Golf y embistió a varios coches estacionados. El conductor y su acompañante lograron salir por sus propios medios.
Fuentes policiales le informaron a la prensa que, según explicó el propio conductor, perdió el control y chocó contra cuatro vehículos estacionados.
Entre los autos afectados se encuentra una Ford F100, un Chevrolet Corsa Classic, un Ford Focus y un Chevrolet Prisma.
El rodado en el que viajaban los heridos quedó volcado sobre la calle, por lo que Bomberos de la Ciudad inmovilizó a las dos personas involucradas mediante collar cervical y tabla rígida, y procedió a parar el motor de auto volcado y a cortar la corriente en los vehículos chocados, para evitar un posible incendio.
Personal del SAME asistió a las víctimas y dispuso su traslado al Hospital Alvear, ambas con diagnóstico de politraumatismos.
