Fuerte choque entre dos autos en Palermo dejó a personas atrapadas

choque palermo

Un fuerte Choque y vuelco en La Paternal dejó a dos heridos

Dos personas resultaron heridas tras un choque y vuelco en el barrio porteño de La Paternal y ya son varios los siniestros viales registrados este lunes feriado.

Personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME se dirigieron hacia la calle Francisco Seguí y Espinosa donde se descontroló un vehículo Volkswagen Golf y embistió a varios coches estacionados. El conductor y su acompañante lograron salir por sus propios medios.

Fuentes policiales le informaron a la prensa que, según explicó el propio conductor, perdió el control y chocó contra cuatro vehículos estacionados.

Entre los autos afectados se encuentra una Ford F100, un Chevrolet Corsa Classic, un Ford Focus y un Chevrolet Prisma.

El rodado en el que viajaban los heridos quedó volcado sobre la calle, por lo que Bomberos de la Ciudad inmovilizó a las dos personas involucradas mediante collar cervical y tabla rígida, y procedió a parar el motor de auto volcado y a cortar la corriente en los vehículos chocados, para evitar un posible incendio.

Personal del SAME asistió a las víctimas y dispuso su traslado al Hospital Alvear, ambas con diagnóstico de politraumatismos.