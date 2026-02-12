Preocupante alerta meteorológica por fuertes tormentas para este viernes: el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la presencia de precipitaciones en el cierre de la semana laboral para diversos sectores del país. Los detalles.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfruta de un respiro térmico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas severas que afectarán a diversas provincias este viernes.
Ante el pronóstico de lluvias intensas, el organismo difundió una serie de recomendaciones esenciales para garantizar la seguridad de la población.
Alerta amarilla por tormentas para 10 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
