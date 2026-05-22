González Catán: una médica cubana admitió que atendía pacientes sin matrícula en la clínica trucha
El testimonio de una profesional sin licencia desata un nuevo capítulo en una investigación compleja.
La causa por la presunta red de consultorios, farmacias y ambulancias clandestinas que operaba bajo el nombre “Argentina Salud” sumó en las últimas horas un capítulo clave: la declaración de Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica de nacionalidad cubana detenida en el expediente, que confesó ante la Justicia que no cuenta con habilitación ni matrícula para ejercer la medicina en la Argentina.
La mujer se presentó el 20 de mayo a declarar y señaló una mecánica concreta de la presunta maniobra: dijo que atendía pacientes y firmaba documentación utilizando el sello profesional de otra médica.
De acuerdo con información revelada por TN, Suazo Pulido reconoció haber utilizado el sello de la médica Sofía Luna. Según su versión, el elemento le habría sido entregado directamente por Santarceri, señalado como propietario de la clínica investigada. Mientras tanto, otros tres detenidos optaron por no declarar y se esperaba que el empresario fuera indagado en las horas siguientes.
La causa comenzó tras la denuncia de una médica que advirtió que estaban utilizando su nombre, matrícula y sello profesional sin autorización. A partir de esa presentación judicial, se realizaron allanamientos simultáneos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning.
La Justicia secuestró sellos médicos, documentación, computadoras, celulares, vehículos y distintos dispositivos electrónicos.
Durante los procedimientos fueron detenidas 29 personas. Entre los principales acusados aparecen Santarceri; Noelia Sofía Edith Luna; Brian Marcelo Santarceri; Nicolás Alberto Santarceri; Gabriel Musse y la propia Dunia Mercedes Suazo Pulido. Otras 23 personas quedaron identificadas como investigados secundarios.
El expediente, encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, intenta determinar si detrás de “Argentina Salud” funcionaba una estructura organizada dedicada al ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de títulos y la utilización de habilitaciones irregulares.
Según la investigación, la organización operaba desde hacía al menos cinco años y utilizaba sellos y matrículas de médicos reales para confeccionar certificados falsos. Además, se investigan presuntas irregularidades en farmacias y ambulancias vinculadas a la estructura.
También “utilizaban vehículos con patentes adulteradas”. En paralelo, trascendió que dos de los principales acusados contaban con antecedentes penales: uno por homicidio y otro por robos a camiones. Según informó Clarín, Santarceri y Gabriel Musse habrían recibido condenas en una causa relacionada con un homicidio y una banda de piratas del asfalto.
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