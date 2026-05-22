González Catán: una médica cubana admitió que atendía pacientes sin matrícula en la clínica trucha

Durante los procedimientos fueron detenidas 29 personas. Entre los principales acusados aparecen Santarceri; Noelia Sofía Edith Luna; Brian Marcelo Santarceri; Nicolás Alberto Santarceri; Gabriel Musse y la propia Dunia Mercedes Suazo Pulido. Otras 23 personas quedaron identificadas como investigados secundarios.

El expediente, encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, intenta determinar si detrás de “Argentina Salud” funcionaba una estructura organizada dedicada al ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de títulos y la utilización de habilitaciones irregulares.

Según la investigación, la organización operaba desde hacía al menos cinco años y utilizaba sellos y matrículas de médicos reales para confeccionar certificados falsos. Además, se investigan presuntas irregularidades en farmacias y ambulancias vinculadas a la estructura.

También “utilizaban vehículos con patentes adulteradas”. En paralelo, trascendió que dos de los principales acusados contaban con antecedentes penales: uno por homicidio y otro por robos a camiones. Según informó Clarín, Santarceri y Gabriel Musse habrían recibido condenas en una causa relacionada con un homicidio y una banda de piratas del asfalto.