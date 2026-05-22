Cómo reclamar por el corte de luz tras el fuerte apagón en Caballito
Un masivo apagón afectó a varios barrios porteños tras el incendio de una subestación. Conocé cómo iniciar un reclamo oficial para exigir devoluciones.
Un masivo e impactante apagón sorprendió a miles de vecinos durante la madrugada de este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. El repentino incidente afectó severamente a los barrios de Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal, dejando a oscuras las principales avenidas y generando un gran caos generalizado.
El origen del problema radicó en el incendio y posterior explosión de un transformador ubicado en la subestación de la empresa Edesur de Parque Centenario (en la intersección de Río de Janeiro y Antonio Machado). Según los primeros reportes, el fuego logró ser controlado por tres dotaciones de Bomberos de la Ciudad, mientras que el personal del SAME confirmó rápidamente que no se registraron heridos. Aunque el servicio comienza a normalizarse de forma paulatina, todavía persisten miles de usuarios sin luz.
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Cómo reclamar ante el ENRE por el apagón
Ante este tipo de incidentes, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) permite realizar un reclamo formal por la falta de suministro. Descartando los cortes programados, los damnificados por un corte prolongado (cuando las interrupciones se extienden 15 horas seguidas o más) o un corte reiterado (ante cuatro o más interrupciones en un mismo mes calendario) pueden exigir una bonificación.
El trámite es completamente gratuito y se puede iniciar de forma online en la web del organismo, llamando a las líneas gratuitas 0800 333 3000 o 0800 345 6000 (las 24 horas), o de manera presencial sacando un turno previo. Para avanzar con la gestión, es un requisito excluyente contar con el número de cliente de Edesur (o número de cuenta en el caso de Edenor) y el número de reclamo realizado ante la distribuidora en el momento en que se cortó el servicio.
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