Cómo reclamar por el corte de luz tras el fuerte apagón en Caballito

El trámite es completamente gratuito y se puede iniciar de forma online en la web del organismo, llamando a las líneas gratuitas 0800 333 3000 o 0800 345 6000 (las 24 horas), o de manera presencial sacando un turno previo. Para avanzar con la gestión, es un requisito excluyente contar con el número de cliente de Edesur (o número de cuenta en el caso de Edenor) y el número de reclamo realizado ante la distribuidora en el momento en que se cortó el servicio.