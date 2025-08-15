Prevén una ciclogénesis en el centro de la Argentina: cuándo llegaría

Los modelos meteorológicos concuerdan en simular el pronóstico para el martes en la mayor parte de las provincias centrales del país.

Las zonas más comprometidas serían el centro y norte de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral.

En estas áreas podrían registrarse fuertes tormentas con acumulaciones superiores a 80 mm en 24 horas. La cifra que supera la media mensual de agosto.

A las lluvias se sumará el viento, con intensidades de 20 a 40 km/h y ráfagas de 50 a 75 km/h, especialmente cerca del centro de la baja presión.