Cómo funcionan los servicios en CABA por el fin de semana largo

• Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 horas e iniciando la última inhumación a las 13.30.

Escuelas, oficinas y trámites

• Escuelas: cerradas.

• Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.

• Sedes Comunales: cerradas.

• Registro Civil: permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 9 a 12 horas.

• Registro de licencias para conducir, sede Roca: cerrado.

• Pista de aprendizaje: estará abierta en su horario habitual.

• Verificación Técnica Vehicular: las siete plantas permanecerán cerradas.

• Dirección General de Infracciones: cerrada.

Transporte

• Subtes y premetro: el servicio funcionará de 6 a 21/22 horas, según corresponda el horario del último tren de cada línea. La Línea B lo hará con horario extendido hasta este viernes a la 1.30 de la mañana. Consultar horario acá.

• Ecobici: funcionará con servicio habitual.

Estacionamiento y peajes

• Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas. Más información: http://estacionamiento.gob.ar/

• Peajes: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 horas sentido Provincia, y de 17 a 21 horas sentido Centro.

Parques y Reserva Ecológica

• Jardín Botánico Carlos Thays: abierto.

• Ecoparque: abierto.

• Reserva Ecológica Costanera Sur: abierta.

• Reserva Ecológica Costanera Norte: abierta.

• Reserva Ecológica Lago Lugano: abierta.

Teatros, museos y sitios turísticos

• Museos: abiertos de 11 a 20 horas.Para más información: http://www.buenosaires.gob.ar/museos.

• Torre Monumental: abierta de 10 a 18 horas.

• Planetario: abierto de 11 a 21 horas.

• Bibliotecas públicas: Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura y Reina Batata, abiertas de 10 a 20 horas.

• Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado.

• Centro Cultural San Martín: cerrado.

• Centro Cultural 25 de Mayo: abierto.

• Centro Cultural Recoleta: abierto.

• Usina del Arte: abierta.

• Teatro Colón: abierto.

• Circuito de Espacios Culturales: abierto.