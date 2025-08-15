Cómo funcionan los servicios en CABA por el fin de semana largo
Si bien este viernes es un día no laborable, algunos podrán tomarse un descanso como si fuera un feriado convencional.
Este viernes 15 de agosto es un día no laborable con fines turísticos en conmemoración al fallecimiento del General José de San Martín. Por este motivo, algunos podrán tomarse un descanso y disfrutar de un fin de semana largo. Ante esta situación, es importante conocer cómo funcionarán los servicios durante la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y qué entidades permanecerán cerradas como si fuera un feriado convencional.
Salud y emergencias
• Hospitales: funcionarán las guardias, las áreas críticas, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia.
• Bomberos, Policía de la Ciudad y la línea de emergencias 911: activas las 24 horas.
• Emergencias de Defensa Civil (Línea 103), Logística y Guardia de Auxilio: activas las 24 horas.
Recolección de residuos y cementerios
• Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera habitual.
• Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 horas e iniciando la última inhumación a las 13.30.
Escuelas, oficinas y trámites
• Escuelas: cerradas.
• Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.
• Sedes Comunales: cerradas.
• Registro Civil: permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 9 a 12 horas.
• Registro de licencias para conducir, sede Roca: cerrado.
• Pista de aprendizaje: estará abierta en su horario habitual.
• Verificación Técnica Vehicular: las siete plantas permanecerán cerradas.
• Dirección General de Infracciones: cerrada.
Transporte
• Subtes y premetro: el servicio funcionará de 6 a 21/22 horas, según corresponda el horario del último tren de cada línea. La Línea B lo hará con horario extendido hasta este viernes a la 1.30 de la mañana. Consultar horario acá.
• Ecobici: funcionará con servicio habitual.
Estacionamiento y peajes
• Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas. Más información: http://estacionamiento.gob.ar/
• Peajes: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 horas sentido Provincia, y de 17 a 21 horas sentido Centro.
Parques y Reserva Ecológica
• Jardín Botánico Carlos Thays: abierto.
• Ecoparque: abierto.
• Reserva Ecológica Costanera Sur: abierta.
• Reserva Ecológica Costanera Norte: abierta.
• Reserva Ecológica Lago Lugano: abierta.
Teatros, museos y sitios turísticos
• Museos: abiertos de 11 a 20 horas.Para más información: http://www.buenosaires.gob.ar/museos.
• Torre Monumental: abierta de 10 a 18 horas.
• Planetario: abierto de 11 a 21 horas.
• Bibliotecas públicas: Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura y Reina Batata, abiertas de 10 a 20 horas.
• Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado.
• Centro Cultural San Martín: cerrado.
• Centro Cultural 25 de Mayo: abierto.
• Centro Cultural Recoleta: abierto.
• Usina del Arte: abierta.
• Teatro Colón: abierto.
• Circuito de Espacios Culturales: abierto.
