Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires: cuándo y a qué hora se esperan las tormentas en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia el regreso de las lluvias a la Ciudad y Gran Buenos Aires. Se vienen varios días con tormentas.
Las lluvias volverán a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según están informando de manera oficial el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La buena noticia es que por ahora no hay alertas meteorológicas para la zona del AMBA y la mala noticia es que se esperan varios días de lluvias en la Capital Federal y sus alrededores.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según el SMN y pronosticadores privados del tiempo las lluvias llegarán a la Ciudad y el Gran Buenos Aires este sábado 16 de agosto, luego del mediodía.
Luego de las lluvias habrá un alivio el domingo en la zona del AMBA, jornada en la que no se esperan precipitaciones, con una jornada que estará algo nublada pero con presencia de sol.
Los problemas comenzarán el lunes 18 y seguirán al menos hasta el jueves 21 de agosto, con lluvias y tormentas, algunas fuertes, azotando a la Capital Federal y sus alrededores.
A partir del viernes 22 de agosto mejorarán las condiciones climáticas, con buena presencia de sol y sin lluvias a la vista durante lo siete días siguientes.
Alerta amarilla este viernes: cuáles son las provincias complicadas
El organismo oficial emitió alertas por vientos fuertes para este viernes 15 de agosto en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y el noroeste de Tucumán.
Según informó el SMN, esas áreas estarán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h, especialmente en los niveles más elevados.
Advertencias del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
