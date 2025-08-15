Los problemas comenzarán el lunes 18 y seguirán al menos hasta el jueves 21 de agosto, con lluvias y tormentas, algunas fuertes, azotando a la Capital Federal y sus alrededores.

A partir del viernes 22 de agosto mejorarán las condiciones climáticas, con buena presencia de sol y sin lluvias a la vista durante lo siete días siguientes.

Alerta amarilla este viernes: cuáles son las provincias complicadas

Viento

El organismo oficial emitió alertas por vientos fuertes para este viernes 15 de agosto en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y el noroeste de Tucumán.

Según informó el SMN, esas áreas estarán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

Advertencias del Servicio Meteorológico Nacional