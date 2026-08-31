El Gobierno avaló un salario básico de $2.134.953 con adicional de $99.384 para egresados de la UBA
Los empleados de farmacia lograron un acuerdo salarial que incrementa fuertemente las sumas fijas. Conocé las escalas validadas en paritarias por el Gobierno.
El gremio que representa a los trabajadores de farmacia selló una importante actualización de sus ingresos. A través del reciente acuerdo en paritarias avalado por el Gobierno, se mantendrán los salarios básicos de agosto, pero se aplicará una fuerte suba en las sumas fijas no remunerativas correspondientes a los sueldos del mes de septiembre.
Las escalas para farmacéuticos y el aumento en las sumas no remunerativas
La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y la cámara empresaria COFA acordaron este esquema que beneficia a todos los empleados del sector. El rasgo más destacado para este noveno mes del año es un incremento cercano al 80% en las asignaciones extraordinarias en comparación con los valores abonados el mes anterior.
Para los egresados universitarios que se desempeñan como profesionales en los mostradores, los montos alcanzaron cifras muy significativas. Un Farmacéutico percibirá durante septiembre un haber básico de $2.134.953,36, al que se le sumará una asignación no remunerativa de $99.384,61.
Por su parte, las categorías iniciales como los Cadetes o Aprendices tendrán un ingreso básico de $1.403.185,39 y percibirán un extra de $65.319,95. El Personal en Gestión de Farmacia, en tanto, cobrará un sueldo base de $1.933.355,60 junto a una bonificación de $90.000,00.
Qué pasará con los salarios en los próximos meses
El cronograma firmado por las autoridades sindicales y empresariales ya tiene previstos nuevos ajustes antes de que finalice el año. En octubre, se volverán a elevar las sumas no remunerativas, llevando el extra de los profesionales a $143.555,55 y el de las categorías más bajas a $94.351,03.
Finalmente, en noviembre se concretará la próxima actualización directa sobre las escalas de básicos remunerativos. En esa instancia, el piso salarial para los cadetes subirá a $1.475.763,11, mientras que los farmacéuticos alcanzarán un sueldo base de $2.245.380,71, absorbiendo parte de las recomposiciones previas a cuenta de futuras negociaciones.
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