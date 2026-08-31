La fortuna mensual que pasarán a cobrar los senadores a partir de enero 2027
La cifra del nuevo salario se desprende del reciente entendimiento salarial alcanzado entre la cúpula del Congreso y las autoridades gremiales. Los detalles.
En el marco de un nuevo entendimiento salarial alcanzado entre las autoridades del Congreso de la Nación y los gremios legislativos, los salarios de los integrantes del Senado volverán a registrar un incremento escalonado que llevará las dietas brutas por encima de los $13.100.000 para el comienzo del año próximo.
El impacto de la paritaria estatal en el Senado
El ajuste para la Cámara alta replica exactamente el esquema pactado por el Poder Ejecutivo con los gremios de la administración pública nacional, aunque sin la inclusión de bonos extraordinarios. La recomposición se distribuirá en cuatro tramos consecutivos:
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Septiembre: 1,9%
Octubre: 1,8%
Noviembre: 1,6%
Diciembre: 1,5%
Al tratarse de porcentajes acumulativos, la suba total al cierre del año alcanzará un 6,96%, lo que impactará directamente en las liquidaciones que los legisladores percibirán con los haberes de enero de 2027.
La actualización automática de los ingresos de los senadores responde a la resolución aprobada a mano alzada en el recinto en 2024. Mediante esa votación, la Cámara Alta resolvió acoplar la liquidación de las dietas a la evolución del valor del módulo parlamentario que rige para los empleados del Congreso.
De este modo, cada recomposición otorgada al personal legislativo o estatal se traslada de forma directa a los haberes de las bancadas.
De acuerdo con la normativa vigente, la liquidación se calcula sobre una base de 2.500 módulos, a los que se suman 1.000 por gastos de representación y 500 en concepto de desarraigo. Asimismo, se sumó un haber extra anual a los 12 habituales para cubrir el equivalente al sueldo anual complementario (aguinaldo).
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