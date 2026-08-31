Tras los reclamos, el Gobierno aprobó un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad

La medida alcanza al personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación

Desde el Gobierno destacaron que este esquema de aumentos apuesta a “corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales, extendiendo reconocimientos entre fuerzas y actualizando los suplementos territoriales según las diferencias reales en el costo de vida”.

Indicaron además que “contempla el riesgo y la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones que hasta ahora no contaban con una compensación específica”.

Afirmaron que las medidas apuntan a “fortalecer y recuperar las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas, mejorando las condiciones del personal y reconociendo las características específicas de sus tareas”.

Además, por orden del presidente Javier Milei y en un trabajo articulado con el Ministerio de Defensa, a partir de septiembre se reconocerá mediante un suplemento particular al personal de Comandos y Fuerzas Especiales y a quienes cumplen funciones específicas vinculadas al Programa F-16 Peace Condor.

Esta iniciativa reconoce la especialización y responsabilidad que demandan estas capacidades críticas y se integra a la política de jerarquización que acompaña el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.

Resolución 844/2026: