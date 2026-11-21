Quién es Lexie Shoaibi, la actriz que interpreta a Mandy en GTA 6 y busca conquistar a Jason
La aparición del personaje en GTA 6 generó memes en torno a Lucía y la actriz confirmó que participó tanto con su voz como con sus movimientos.
La llegada de Grand Theft Auto VI despertó una enorme expectativa entre los fanáticos de la franquicia, que después de más de diez años pudieron conocer la nueva entrega de Rockstar Games. Entre los personajes que comenzaron a generar repercusión aparece Mandy, una de las inquilinas de Brian Heder. Detrás de esa figura está Lexie Shoaibi, actriz y modelo que confirmó su participación en el videojuego.
La propia intérprete fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. En un video publicado en Instagram, explicó que su trabajo no se limitó a ponerle voz al personaje, sino que también estuvo involucrada en la captura de movimientos.
“Ahora puedo compartirles un secreto. Salgo en GTA 6. Interpreto a Mandy. Le doy voz y hago la captura de movimiento. Y es muy divertida. Así que, si han jugado, avísenme si me encuentran”, señaló.
Quién es Lexie Shoaibi, la actriz que le da vida a Mandy en GTA 6
Shoaibi lleva alrededor de diez años desarrollando su carrera artística. Su debut llegó con el cortometraje Paradise by the Dashboard Light, donde interpretó a Vida. Más adelante, formó parte de La batalla ejemplar, producción en la que encarnó a Zoé.
Su recorrido también incluye participaciones en los cortometrajes Hollywood y Atom, además de la serie animada Hámster y Gretel.
En paralelo, trabajó en el ámbito teatral con obras como Antigone y A View from the Bridge. También integra el catálogo de Stetts Model Management, agencia vinculada al mundo del modelaje, y comparte en sus plataformas digitales publicaciones relacionadas con el humor y el estilo de vida.
En cuanto a su formación, estudió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York y en el Stella Adler Studio of Acting.
La confirmación de su trabajo en GTA 6 también tuvo un efecto inmediato en sus redes sociales. El 18 de noviembre, su cuenta de Instagram rondaba los 68 mil seguidores. Sin embargo, para la tarde del viernes 20, la cifra había alcanzado los 194 mil.
Esto significa que incorporó aproximadamente 126 mil nuevos seguidores en apenas dos días, casi triplicando la comunidad que tenía antes de que se conociera su participación en el videojuego.
Qué vínculo tiene Mandy con Jason Duval en GTA 6
Dentro de la historia, Mandy es una de las personas que alquilan propiedades de Brian Heder, el propietario que aloja a Jason Duval, uno de los protagonistas de la entrega junto a Lucia Caminos.
El personaje de Brian le encarga a Jason que se ocupe de cobrar los alquileres pendientes. Esa tarea lo lleva hasta la vivienda de Mandy durante la misión denominada “Las tuberías”, donde debe reclamarle el dinero que adeuda.
El encuentro entre ambos deja entrever que existe una historia previa. Durante la visita, Mandy demuestra interés en volver a acercarse al protagonista, aunque Jason intenta no involucrarse en sus insinuaciones.
La interacción rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los usuarios. En particular, la aparición de Mandy dio lugar a numerosos memes relacionados con Lucía y las bromas sobre un posible acercamiento amoroso entre ella y Jason.
¿Es posible tener un romance con Mandy en GTA 6?
Pese a las insinuaciones del personaje, el videojuego no permite que los jugadores desarrollen una relación sentimental con Mandy.
Durante la misión "Pipework", Jason puede elegir entre distintas opciones de diálogo, pero ninguna habilita un vínculo romántico. La situación tampoco cambia cuando ella vuelve a contactarlo mediante un mensaje dentro del juego.
De esta manera, aunque el personaje despertó curiosidad y generó comentarios entre los fanáticos, no existe la posibilidad de iniciar un romance con ella.
Las repercusiones por el lanzamiento de GTA 6
La nueva producción de Rockstar Games también generó conversaciones por distintos aspectos de su propuesta. Entre los detalles que captaron la atención del público se encuentran sus emisoras de radio, como Cocoteo FM, que cuenta con Bad Bunny como conductor.
No obstante, la experiencia también recibió observaciones vinculadas al rendimiento técnico. Algunos usuarios señalaron inconvenientes con la tasa de cuadros por segundo (FPS), particularmente durante las partidas en PlayStation 5.
Mientras continúa el debate entre los jugadores sobre distintos elementos de esta entrega, Mandy se convirtió en uno de los personajes que más curiosidad despertó, especialmente después de que se conociera quién está detrás de su voz y sus movimientos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario