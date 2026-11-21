En paralelo, trabajó en el ámbito teatral con obras como Antigone y A View from the Bridge. También integra el catálogo de Stetts Model Management, agencia vinculada al mundo del modelaje, y comparte en sus plataformas digitales publicaciones relacionadas con el humor y el estilo de vida.

En cuanto a su formación, estudió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York y en el Stella Adler Studio of Acting.

La confirmación de su trabajo en GTA 6 también tuvo un efecto inmediato en sus redes sociales. El 18 de noviembre, su cuenta de Instagram rondaba los 68 mil seguidores. Sin embargo, para la tarde del viernes 20, la cifra había alcanzado los 194 mil.

Esto significa que incorporó aproximadamente 126 mil nuevos seguidores en apenas dos días, casi triplicando la comunidad que tenía antes de que se conociera su participación en el videojuego.

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Qué vínculo tiene Mandy con Jason Duval en GTA 6

Dentro de la historia, Mandy es una de las personas que alquilan propiedades de Brian Heder, el propietario que aloja a Jason Duval, uno de los protagonistas de la entrega junto a Lucia Caminos.

El personaje de Brian le encarga a Jason que se ocupe de cobrar los alquileres pendientes. Esa tarea lo lleva hasta la vivienda de Mandy durante la misión denominada “Las tuberías”, donde debe reclamarle el dinero que adeuda.

El encuentro entre ambos deja entrever que existe una historia previa. Durante la visita, Mandy demuestra interés en volver a acercarse al protagonista, aunque Jason intenta no involucrarse en sus insinuaciones.

La interacción rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los usuarios. En particular, la aparición de Mandy dio lugar a numerosos memes relacionados con Lucía y las bromas sobre un posible acercamiento amoroso entre ella y Jason.

¿Es posible tener un romance con Mandy en GTA 6?

Pese a las insinuaciones del personaje, el videojuego no permite que los jugadores desarrollen una relación sentimental con Mandy.

Durante la misión "Pipework", Jason puede elegir entre distintas opciones de diálogo, pero ninguna habilita un vínculo romántico. La situación tampoco cambia cuando ella vuelve a contactarlo mediante un mensaje dentro del juego.

De esta manera, aunque el personaje despertó curiosidad y generó comentarios entre los fanáticos, no existe la posibilidad de iniciar un romance con ella.

Las repercusiones por el lanzamiento de GTA 6

La nueva producción de Rockstar Games también generó conversaciones por distintos aspectos de su propuesta. Entre los detalles que captaron la atención del público se encuentran sus emisoras de radio, como Cocoteo FM, que cuenta con Bad Bunny como conductor.

No obstante, la experiencia también recibió observaciones vinculadas al rendimiento técnico. Algunos usuarios señalaron inconvenientes con la tasa de cuadros por segundo (FPS), particularmente durante las partidas en PlayStation 5.

Mientras continúa el debate entre los jugadores sobre distintos elementos de esta entrega, Mandy se convirtió en uno de los personajes que más curiosidad despertó, especialmente después de que se conociera quién está detrás de su voz y sus movimientos.