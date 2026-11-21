La víctima, herida, intentó refugiarse dentro de una camioneta. Sin embargo, cuando ya estaba en el interior del vehículo, el agresor volvió a dispararle en varias oportunidades. En total, recibió cuatro impactos de bala y murió en el lugar. La secuencia fue filmada por un vecino que presenció el enfrentamiento. Las imágenes muestran la violencia del ataque y se incorporaron a los elementos que serán analizados por los investigadores para reconstruir lo sucedido.

Detuvieron al acusado y secuestraron armas de fuego

Después del crimen, un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para alertar sobre la presencia de una persona herida de arma de fuego en la vía pública. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a Geiser tendido sobre el asfalto y constataron que había fallecido.

En una primera instancia, la Policía detuvo tanto a Pezz como a su hijo. No obstante, posteriormente el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso que el hombre de 62 años continuara detenido, mientras que el joven recuperó la libertad.

Durante un allanamiento en una vivienda vinculada con los sospechosos, los investigadores secuestraron varias armas: dos pistolas Bersa de calibres 22 y 9 milímetros, un rifle de aire comprimido y una escopeta de doble caño. También incautaron una camioneta Toyota Hilux que sería la misma que aparece en el video del ataque.

Por disposición judicial, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Reconquista para la realización de la autopsia. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Carlos Koguc, quien busca esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades penales del acusado.