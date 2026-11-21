Santa Fe: mató a tiros a su vecino tras una discusión por el volumen de la música
El homicidio ocurrió en una localidad del norte de Santa Fe. Un hombre de 62 años fue detenido acusado de asesinar a un vecino de 40 años luego de una pelea por el volumen de la música. La secuencia del ataque fue registrada por un testigo.
Una discusión por el volumen de la música terminó en un brutal homicidio en Villa Guillermina, una localidad del norte de Santa Fe. Un hombre de 62 años mató a balazos a su vecino, de 40, después de un enfrentamiento que comenzó durante la madrugada y que tuvo como protagonistas iniciales a la víctima y al hijo del presunto agresor.
El episodio ocurrió el viernes y quedó registrado en un video filmado por un testigo. El acusado fue identificado como Leandro Hipólito Pezz, un farmacéutico de 62 años que fue detenido por la Policía. La víctima, en tanto, era Elbio Ismael Geiser, quien trabajaba como carnicero.
Según la reconstrucción del caso, todo comenzó cuando el hijo del acusado se acercó a Geiser para reclamarle por la música, que se escuchaba a un volumen elevado durante la madrugada. "Hacé bajar tu música, que no se puede dormir", habría sido el planteo que dio inicio a la discusión.
El intercambio verbal fue subiendo de tono y terminó con la intervención del padre del joven. En un primer momento, el hombre se retiró del lugar en su camioneta, por lo que uno de los presentes creyó que se dirigía a realizar una denuncia policial. Sin embargo, regresó armado y la situación terminó de manera trágica.
Así fue el ataque a tiros que quedó registrado en video
El homicidio se produjo alrededor de las 4.30 en la calle Rosario, entre Bernardino Rivadavia y San Martín. De acuerdo con los datos que trascendieron de la investigación, Pezz se acercó a Geiser y le disparó una primera vez en el abdomen, desde una distancia aproximada de tres metros.
La víctima, herida, intentó refugiarse dentro de una camioneta. Sin embargo, cuando ya estaba en el interior del vehículo, el agresor volvió a dispararle en varias oportunidades. En total, recibió cuatro impactos de bala y murió en el lugar. La secuencia fue filmada por un vecino que presenció el enfrentamiento. Las imágenes muestran la violencia del ataque y se incorporaron a los elementos que serán analizados por los investigadores para reconstruir lo sucedido.
Detuvieron al acusado y secuestraron armas de fuego
Después del crimen, un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para alertar sobre la presencia de una persona herida de arma de fuego en la vía pública. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a Geiser tendido sobre el asfalto y constataron que había fallecido.
En una primera instancia, la Policía detuvo tanto a Pezz como a su hijo. No obstante, posteriormente el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso que el hombre de 62 años continuara detenido, mientras que el joven recuperó la libertad.
Durante un allanamiento en una vivienda vinculada con los sospechosos, los investigadores secuestraron varias armas: dos pistolas Bersa de calibres 22 y 9 milímetros, un rifle de aire comprimido y una escopeta de doble caño. También incautaron una camioneta Toyota Hilux que sería la misma que aparece en el video del ataque.
Por disposición judicial, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Reconquista para la realización de la autopsia. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Carlos Koguc, quien busca esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades penales del acusado.
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