A qué hora cae el potente diluvio hoy, con lluvias, ráfagas y granizo: las zonas alcanzadas por el alerta
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este sábado, con advertencias por lluvias y tormentas fuertes para medio país.
A la espera de un nuevo y potente diluvio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus advertencias y emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes que rige para este sábado 21 de noviembre en sectores de 12 provincias del país.
De acuerdo con el reporte oficial, los fenómenos comenzarán a desarrollarse hacia la tarde en algunas regiones y tendrán su mayor intensidad durante horas de la noche, con probabilidad de abundante caída de agua, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
Las áreas alcanzadas por la advertencia meteorológica incluyen distintos sectores de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
Qué dice el informe oficial sobre las lluvias, tormentas y el granizo
Según precisó el organismo nacional, las zonas bajo aviso serán afectadas por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad fuerte o ser localmente severas durante el transcurso de la jornada.
Entre los principales fenómenos previstos se destacan:
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Precipitaciones acumuladas: Se estiman valores de entre 30 y 70 milímetros, registros que podrían ser superados de manera puntual en cortos períodos de tiempo.
Viento y granizo: Las tormentas estarán acompañadas por ráfagas intensas, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Franja horaria: El aviso rige principalmente para la noche de este sábado, aunque en algunas localidades los primeros núcleos comenzarán a activarse desde la tarde.
Recomendaciones del SMN ante el alerta amarillo por tormentas
Frente a este escenario de inestabilidad climática, las autoridades sugieren tomar precauciones básicas para evitar inconvenientes:
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No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
Estar atento ante la posible caída de granizo y mantenerse informado por las autoridades locales.
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