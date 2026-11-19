Carrera contrarreloj en Rosario para derogar una norma de hace 30 años que prohíbe jugar al GTA 6
El Concejo Municipal de Rosario aprobó en 1998 la prohibición de venta o exhibición de los videojuegos GTA y Postal debido a su contenido violento.
La ciudad de Rosario está en una carrera contrarreloj para que sus gamers no se queden afuera del estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6), la nueva entrega de la saga que fue prohibida hace casi 30 años por su contenido violento.
Corría el año 1998 cuando el medio La Capital de Rosario publicó el artículo "Juegos con licencia para matar", en el que se retrataban las características de videojuegos como Postal o GTA por su contenido no apto para todo público porque giraban en torno a la delincuencia, la muerte y la acumulación de puntos mediante la comisión de delitos.
Preocupados por la influencia de los videojuegos en las actividades de la población, sobre todo del público joven, los concejales de aquella época aprobaron una norma que hasta el día de hoy prohíbe la venta o exhibición de GTA en cualquiera de sus ediciones.
De ese modo, en noviembre de 2026 los adeptos que estén en esa ciudad santafesina tendrán que hacer uso de sus VPNs esta semana para poder adquirir la copia digital de Grand Theft Auto VI para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
A menos de que prospere la iniciativa del concejal Franco Volpe, de La Libertad Avanza, quien propuso levantar la prohibición contra GTA porque "pasaron 28 años, cambió completamente la industria, las formas de consumo y la tecnología, pero seguimos teniendo una prohibición propia de otra época", según citó el mismo medio rosarino.
"Estamos hablando de una industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo y de una franquicia que vendió cientos de millones de copias", sentenció Volpe al presentar su iniciativa.
Para el libertario, "no se trata de estar a favor o en contra de un videojuego", sino de "tener una ciudad moderna, con reglas razonables, donde el Estado no imponga prohibiciones innecesarias sobre las decisiones individuales".
En X, el concejal libertario aseguró que "28 años después, ya es hora de dejar atrás normas que quedaron totalmente desconectadas de la realidad", para permitir que los fans de GTA se conecten a la versión más reciente del juego, con personajes, gráficos y desafíos actualizados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario