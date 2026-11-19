"Estamos hablando de una industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo y de una franquicia que vendió cientos de millones de copias", sentenció Volpe al presentar su iniciativa.

Para el libertario, "no se trata de estar a favor o en contra de un videojuego", sino de "tener una ciudad moderna, con reglas razonables, donde el Estado no imponga prohibiciones innecesarias sobre las decisiones individuales".

En X, el concejal libertario aseguró que "28 años después, ya es hora de dejar atrás normas que quedaron totalmente desconectadas de la realidad", para permitir que los fans de GTA se conecten a la versión más reciente del juego, con personajes, gráficos y desafíos actualizados.