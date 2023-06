Quini 6: apareció la afortunada que ganó casi 300 millones

“Es súper humilde y esto le viene como anillo al dedo”, afirmó sobre la persona ganadora Gerardo Udrisar, propietario de la agencia “El Trébol de la Suerte”, quien agregó: “Estamos felices. Es un premio muy importante”.

“Acá en Frontera creo que no hay antecedentes”, sostuvo el agenciero, aclarando que no sabía quién era el ganador o ganadora. “Tengo los típicos clientes que vienen y hacen la jugada fija; pagan una vez cada 15 días o una vez al mes y los tengo registrados. Uno de ellos ganó 41 millones de pesos en diciembre pasado. Pero esta vez no sabía quién era", explicó el hombre que también se hace acreedor al 1% del premio.