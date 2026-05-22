Recuperan 49 celulares robados: estaban en una galería de Villa Celina y hay seis detenidos
Tras rastrear un celular robado en un recital de Divididos, la Policía de la Ciudad desbarató un local donde se vendían los teléfonos.
Un impresionante operativo de la Policía de la Ciudad permitió recuperar 49 celulares que habían sido robados en recitales y eventos masivos realizados en territorio porteño. Los teléfonos fueron hallados en un local dentro de una galería de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, donde los ponían a la venta.
La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por el robo de un teléfono celular durante el recital de la banda Divididos que se llevó a cabo el pasado 9 de mayo en el estadio Arena de la Ciudad de Buenos Aires.
Así recuperaron casi 50 celulares robados
En el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, quien ordenó una serie de tareas investigativas llevadas a cabo por personal de la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos de la policía porteña.
Un dato tecnológico fue clave para dar con los celulares. Tras una ardua investigación, los detectives comprobaron entonces que el teléfono robado se había activado por última vez dentro de un local, el mismo punto de coincidencia donde otras víctimas de robos en eventos masivos habían reportado la ubicación de sus equipos.
Con estos datos recabados, la jueza María Provítola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, ordenó el allanamiento en ocho locales situados dentro una galería ubicada en la calle Olavarría al 2700, de la localidad bonaerense de Villa Celina.
En uno de los locales, que figuraba como un lugar de venta de celulares y equipos electrónicos, se recuperaron 49 teléfonos robados.
Además, había 11 máquinas de reparación, 9 herramientas de apertura de dispositivos, un posnet, carteles de alias de una conocida billetera virtual y 4.605.000 de pesos en efectivo.
Como resultado de los allanamientos, seis personas -dos mujeres y cuatro hombres- fueron detenidas por la Policía de la Ciudad por irregularidades de los comercios.
Según informaron fuentes del operativo policial, los procedimientos contaron con la colaboración del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
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