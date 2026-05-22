Recuperan 49 celulares robados: estaban en una galería de Villa Celina y hay seis detenidos

celulares robados El local se dedicaba a la venta y reparación de celulares

Con estos datos recabados, la jueza María Provítola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, ordenó el allanamiento en ocho locales situados dentro una galería ubicada en la calle Olavarría al 2700, de la localidad bonaerense de Villa Celina.

celulares robados Todo ocurrió dentro una galería ubicada en la calle Olavarría al 2700, Villa Celina

En uno de los locales, que figuraba como un lugar de venta de celulares y equipos electrónicos, se recuperaron 49 teléfonos robados.

celulares robados Se recuperaron un total de 49 celulares

Además, había 11 máquinas de reparación, 9 herramientas de apertura de dispositivos, un posnet, carteles de alias de una conocida billetera virtual y 4.605.000 de pesos en efectivo.

celulares robados Se encontraron 11 máquinas de reparación de celulares y herramientas para abrir los dispositivos

Como resultado de los allanamientos, seis personas -dos mujeres y cuatro hombres- fueron detenidas por la Policía de la Ciudad por irregularidades de los comercios.

celulares robados Dos mujeres y cuatro hombres fueron detenidos

Según informaron fuentes del operativo policial, los procedimientos contaron con la colaboración del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).