Brutal choque y vuelco en Boedo: dos peatones se salvaron de milagro
El accidente ocurrió en la esquina de Rondeau y Castro Barros, y quedó registrado en un video.
Un brutal choque entre dos autos terminó con uno de los vehículos volcado en el barrio porteño de Boedo. El siniestro ocurrió minutos después de las 7 de la mañana de este viernes en la intersección de Rondeau y Castro Barros, y quedó registrado en un video.
Choque y vuelco en Boedo
El siniestro generó un importante operativo de emergencia que incluyó la presencia de varias ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos.
Según la información difundida por fuentes del operativo, el accidente involucró a una Ford EcoSport azul que circulaba por Rondeau y un Chevrolet Corsa Classic blanco que avanzaba por Castro Barros. De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, la camioneta no habría respetado la prioridad de paso del auto, que cruzaba en la esquina por la mano derecha.
En ese momento también transitaba por la zona un utilitario gris, tipo Renault Kangoo, cuyo conductor logró frenar a tiempo y evitó quedar involucrado en el choque. Sin embargo, el Chevrolet no alcanzó a ver venir a la EcoSport porque la Kangoo le tapaba parcialmente la visión de la esquina, por lo que no tuvo tiempo suficiente para reaccionar y evitar la colisión.
Tras el fuerte impacto, la camioneta terminó volcada sobre una de las esquinas, en una escena que quedó registrada por una cámara de seguridad instalada a pocos metros del siniestro.
Diez segundos: dos peatones se salvaron de milagro
En el video se observa a un peatón que, instantes previos a la colisión, cruzaba tranquilamente por el lugar exacto donde segundos después terminaría volcando la camioneta. El hombre logró salvarse por un margen de diez segundos. En tanto, otro peatón que caminaba unos metros más atrás por la misma vereda se encontró de frente con el vuelco.
A pesar de la violencia del accidente, fuentes oficiales informaron que los tres ocupantes de los vehículos lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de rescate. En tanto, el SAME tuvo que asistir a un hombre de 50 años, aunque hasta el momento no trascendió la gravedad de sus heridas
El operativo montado en el lugar incluyó al menos cinco ambulancias del SAME, además de móviles policiales y dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron para asegurar la zona y remover el vehículo volcado. El tránsito estuvo parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.
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