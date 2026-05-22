Brutal choque y vuelco en Boedo: dos peatones se salvaron de milagro

choque y vuelco boedo Los airbags activados en uno de los autos involucrados en el choque

En ese momento también transitaba por la zona un utilitario gris, tipo Renault Kangoo, cuyo conductor logró frenar a tiempo y evitó quedar involucrado en el choque. Sin embargo, el Chevrolet no alcanzó a ver venir a la EcoSport porque la Kangoo le tapaba parcialmente la visión de la esquina, por lo que no tuvo tiempo suficiente para reaccionar y evitar la colisión.

Tras el fuerte impacto, la camioneta terminó volcada sobre una de las esquinas, en una escena que quedó registrada por una cámara de seguridad instalada a pocos metros del siniestro.

Diez segundos: dos peatones se salvaron de milagro

choque y vuelco boedo El video del choque y vuelco en Boedo

En el video se observa a un peatón que, instantes previos a la colisión, cruzaba tranquilamente por el lugar exacto donde segundos después terminaría volcando la camioneta. El hombre logró salvarse por un margen de diez segundos. En tanto, otro peatón que caminaba unos metros más atrás por la misma vereda se encontró de frente con el vuelco.

choque y vuelco boedo Dos peatones se salvaron de milagro

A pesar de la violencia del accidente, fuentes oficiales informaron que los tres ocupantes de los vehículos lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de rescate. En tanto, el SAME tuvo que asistir a un hombre de 50 años, aunque hasta el momento no trascendió la gravedad de sus heridas

choque y vuelco boedo El auto recibió el mayor impacto en la parte delantera

El operativo montado en el lugar incluyó al menos cinco ambulancias del SAME, además de móviles policiales y dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron para asegurar la zona y remover el vehículo volcado. El tránsito estuvo parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.