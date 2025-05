Ramos Mejía: le robaron el auto, la arrastraron por la calle y está grave

Allí, María Laura Mollard, de 46 años, fue a buscar al hijo de una amiga que salía del colegio y, ya con el nene en el auto, se dirigió hasta un comercio cercano, donde estacionó el Chevrolet Agile, lo dejó en marcha y se bajó a comprar en un kiosco.

Fue en ese momento cuando un delincuente que estaba merodeando por la zona aprovechó la situación para subirse al auto en marcha y robarlo.

robo auto ramos mejia

El nene logró bajarse del auto a tiempo y el delincuente arrancó. Pero fue entonces cuando María advirtió la situación e intentó impedir el robo colgándose de la ventanilla.

Pese a esto, el ladrón no se detuvo y la arrastró unos cien metros, hasta que la víctima terminó cayendo al asfalto en la intersección de Avenida de Mayo y Humboldt. IMÁGENES SENSIBLES.

robo auto caida ramos mejia

Producto del golpe contra el asfalto, la mujer sufrió un severo traumatismo de cráneo. Primero fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) local y luego trasladada en ambulancia al hospital Paroissien de Isidro Casanova, donde fue internada bajo coma inducido, con pronóstico reservado.

El lunes por la noche mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por un coágulo en la cabeza que le generó una hemorragia producto del fuerte golpe.

“Sigue grave. Le operaron un edema en la cabeza y se esperan las próximas 72 horas", contó este martes la madre del chico, amiga de la víctima, en declaraciones televisivas y detalló: "Le aparecieron unos pequeños coágulos más y están esperando que no crezcan o que no aparezcan más. Además, tiene una isquemia y la clavícula fracturada, pero no la pueden enyesar. Tiene respirador artificial y está en coma inducido”.

La mujer aseguró además que la Justicia tiene identificado al presunto agresor. La causa se encuentra en manos de la fiscal Alejandra Núñez, de la UFI N.º 8 de La Matanza y fue caratulada como “robo agravado y lesiones”.